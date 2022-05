Ma iktatják be hivatalába Novák Katalint

"Én maradok, aki vagyok, és a nekem adott talentumokat arra fogom használni, hogy eljussak azokhoz, akiknek a békesség és a megértés üzenetére van szüksége" – mondta megválasztása előtt, az Országgyűlésben tartott beszédében Novák Katalin, akit ma iktatnak be köztársasági elnöki hivatalába.

A rendszerváltás óta ő a legfiatalabb elnöke Magyarországnak; elődei Áder János (2012-2022), Schmitt Pál (2010-2012), Sólyom László (2005-2010), Mádl Ferenc (2000-2005) és Göncz Árpád (1990-2000) voltak.

Novák Katalin Szegeden született 1977-ben. Húsz éve kötött házasságot Veres István közgazdásszal, három gyermekük van: Ádám, Tamás és Kata.

Szülei és bátyja is orvosként tevékenykednek. Novák Katalin egyetemi tanulmányai idején költözött Budapestre és azóta is ott él, de – ahogy gyakran hangoztatja is – szülővárosa, Szeged mindig fontos maradt a számára. Diplomát szerzett a Szegedi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karán, a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem nemzetközi kapcsolatok szakán, illetve a Párizs-Nanterre-i egyetem közösségi és francia jogi képzésén. A magyaron kívül négy nyelven (angolul, németül, franciául és spanyolul) beszél.