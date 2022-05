M. Richárd száguldásának áldozatait mentették, most ők szorulnak segítségre

Segítséget kérnek a speciális mentők, akik többek közt a Dózsa György úti gázolásnál látták el a sérülteket. Az ő mentőautójuk nem akármilyen, ugyanis csupán egy van belőle az országban. Ez az esetkocsi képes arra, amire a többi mentő nem, akár menet közben is tudja azt az ellátást biztosítani, amit egy intenzív osztályon kapna az életveszélyes állapotú beteg. Ám a 13 éve az utakat koptató mentőkocsit kizárólag támogatásokból működtetik, ami azt is jelenti, hogy a mára éltes korú esetkocsit ideje lenne lecserélniük. Ezt azonban önerőből nem tudják megtenni.

– Olyan kritikus állapotban lévő betegeket szállítunk, akiknek menet közben biztosítani kell egy intenzív osztály felszereltségét a mentőben. Ugyan a fő profilunk az intenzíves betegek ellátása, de ugyanúgy részt veszünk közterületi mentésben is, többek közt a hírekből ismert Dózsa György úti balesetnél is a mi rohamkocsink volt az első ellátó. Jelenleg használt rohamkocsink egy 13 éves mentőautó, amit év végéig használhatunk a jogszabályok alapján, így adománygyűjtést indítottunk, hogy venni tudjunk egy új vagy újabb mentőautót – osztotta meg a szervezet bejegyzését többek közt a népszerű humorista, Janklovics Péter is.

A M.I.C.U. technikai paraméterei, valamint az egészségügyi felszerelése miatt alkalmas arra, hogy bármilyen mentési helyzetben, speciális szállítási feltételeknél, felnőtteknél és gyermekeknél biztonsággal bevethető legyen. Az Országos Mentőszolgálat központi irányítócsoportja naponta 3-5 kritikus állapotú beteg és sérült ember sürgősségi szakellátását, őrzött szállítását bízza rájuk.

Az Inter Ambulance - akik a speciális mentőt működtetik - oldaláról kiderül, már egy kisvárosnyi ember életét mentette meg 2008-as munkába állása óta a speciális mentő, évente átlagosan 1000-1500 beteget szállít.

Köztük volt az a hat hónapos terhes, Covid-fertőzött kismama is, akit a járvány harmadik hulláma idején lélegeztetőgépre kapcsolva kellett átszállítani, vagy az a szegedi egyetemista, aki olyan súlyos állapotban volt, hogy szívátültetésre úgy kellett Budapestre szállítani, hogy menet közben kellett biztosítani a vérkeringését működésképtelen szíve helyett. Mindeközben egy kardiológus specialista követte a mentőt egy másik autóban.

A MICU-ban megvan minden, ami az intenzív ellátáshoz kell, méreténél és kialakításánál fogva pedig a beteg teljesen körbejárható, kisebb műtéti beavatkozások is elvégezhetők rajta, de akár egy szülés levezetéséhez is minden adott benne.