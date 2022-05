Kozma Dóra: Az élet a komfortzónán kívül kezdődik

Név: Kozma Dóra

Lakhely: Szombathely

Életkor: 23

Magasság: 170 cm

Csillagjegy: Skorpió

Kedvenc étel: nincs

Kedvenc ital: nincs

Kedvenc zene: minden

Kedvenc parfüm: Giorgio Armani Si

Kozma Dóra vagyok, 23 éves, Szombathelyen élek és a vendéglátásban dolgozom felszolgálóként. Hobbi szinten körömépítéssel foglalkozom, mert van ilyen végzettségem is, és a családtagok folyamatosan jönnek.

Tavaly már elindultam egy kisebb versenyen, de nagyon sok biztatás kellett hozzá a környezetemből, hogy be merjem vállalni. Ott második és különdíjas is lettem, A Tündérszépekhez is sokan győzködtek, bár elsősorban most már magamnak szeretném bebizonyítani, hogy képes vagyok legyőzni a félelmeimet, a gátlásaimat, és meg merem magam mutatni. Hiszen abban, hogy az élet igazán a komfortzónán kívül kezdődik. A munkahelyemen is sokan mellém álltak. Sok vendég is megismer, gratulál és ez jól esik.

A továbbjutást az anyukám vette észre a BAON-on, és az ismerősei már hívták, hogy gratuláljanak. Titkon bíztam benne, hogy bejutok a döntőbe, de nem mertem beleélni magam.

Korábban kézilabdáztam, most folyamatosan futni járok itthon edzek, hogy formában tartsam az alakom, és figyelek az étkezésemre.

Szeretnék bejutni a médiába, az influenszerkedést felpörgetni. Igyekszem minél több dolgot kiposztolni magamról a minden napjaimról. Ha kapnék modell feladatokat, nem mondanék rá nemet. Háromszor voltam már fotózáson, és egyre jobban érzem magam. Az elsőre egy barátnőm vitt el, és csak néhány kép készült próbaként. Utána már kétszer voltam és tetszenek a képek. A fotós azt mondta, hogy sokat fejlődtem.

Ha tükörbe nézek, tetszik az összkép. Szeretek sportosan elegánsan felöltözni. Komfortosan jól érzem magam az utcán egy edző ruhában, ahogy egy elegáns nadrágban és zakóban is. Munkába menet előtt egy fél órát töltök a tükör előtt, amibe egy alapsmink fér bele.

