Nem jutott ki a kertből, elaludt a kocsiban a tolvaj, aki belefáradt a tolatásba

Előrukkolt a rendőrség az év eddigi legbénább autótolvajával.

Az eset Kiskunmajsán történt, ahol a ház tulajdonosa, egy 69 éves asszony épp nyugodtan tévézett május 10-én este, amikor is egy autó felbőgő motorjára lett figyelmes. A nőnek furcsa lett a zaj, ezért rögtön ellenőrizte az autóját, és azt látta az ablakon keresztül, hogy az már nincs a kertben. Azonnal hívta a gyerekeit, végül a fia hívta ki a rendőröket.

Ám nagy meglepetésükre az autót megtalálták a kertben, sőt, a tolvaj is benne volt: békésen szunyókált.

A rendőrök szerint a férfi annyit ivott a lopási kísérlet előtt, hogy már nem volt képes kimanőverezni az udvarról, alaposan össze is rombolt mindent a kertben.

Kidöntött egy oszlopot, áthajtott a virágos kerten, majd fel a sziklakertre, ahol több kaspót is összetört, átment egy kertigépen, végül pedig ráhajtott a kukákra, melyeken fennakadt az autó. A kocsiban és az udvarban is jelentős, több mint 300.000 forint kárt okozott az ügyetlen tolvaj. Dolga végeztével pedig úgy elfáradt, hogy el is aludt, így találtak rá.

A kertben rallizott egyet a tolvai, de ki már nem jutott Fotó: police.hu

A rendőrség közölte, korábban a 36 éves férfi már két alkalommal követett el vagyon elleni bűncselekményeket 37 éves testvérével közösen. A duó fiatalabb tagját a zsaruk az eset után őrizetbe vették, és kihallgatták mindhárom lopási ügyben. Kezdeményezték letartóztatását, rokona pedig szabadlábon védekezhet.