Kis Laura Dóra: A piros rúzs, a piros köröm hozzám tartozik

Név: Kis Laura Dóra

Lakhely: Győr

Életkor: 22

Magasság: 169 cm

Csillagjegy: Halak

Kedvenc étel: pizza

Kedvenc ital: bor

Kedvenc zene: Orsi: Ha lemegy a Nap

Kedvenc parfüm: Lancome - La vie est belle

Kis Laura Dórának hívnak, 22 éves vagyok. Győrben élek és a gimnáziumi tanulmányaim után, egy székhelyszolgáltatónál dolgozom.

Tavaly már jelentkeztem a Tündérszépekre, de nem jutottam tovább. Most a párom nagyon biztatott, de nagy reményt nem fűztem hozzá. Gondoltam, beküldöm a jelentkezést, aztán lesz, ami lesz. Rajta kívül, csak az anyukám tudott róla. Aztán megláttam a hírt, hogy megyei szinten bejutottam a legjobb öt közé, aztán most azt is, hogy én képviselhetem a megyét. Egy barátnőm hívott fel a hírrel, majd átküldte a cikket a neten. Nagyon boldog voltam és nagyon izgalomba jöttem, mert nincs semmi tapasztalatom, és eddig összesen csak két fotózáson vesztem részt. Az első a tavalyi jelentkezésemnél volt, a másodikat a születésnapomra kaptam a páromtól, és ott nagyon jól éreztem magam. Utána kezdtem odafigyelni az étkezésemre.

A sport és az egészséges életmód eddig is a mindennapjaim része volt, úgyhogy a formában tartásom nem jelent új kihívást. Heti négy-öt alkalommal járok edzőterembe másfél éve.

Kis korom óta nagyon érdekelt a modellkedés, de nem volt hozzá merszem. Ez a verseny ebbe az irányba is utat nyithat. Azt gondolom, egy lány akkor szép, hogyha természetes. Ezt egy smink, egy szép ruha nagyon ki tudja emelni, és ha ezt egy fényképen viszontlátjuk, az hatalmas önbizalmat ad.

Ha tükörbe nézek elégedett vagyok a látvánnyal. Egy kedves mosoly, egy igéző tekintet mindenkit levesz a lábáról. Nagyon minimális sminket, ha nem is minden nap, de használok, de a piros rúzs, a piros köröm és az ápolt hosszú haj hozzám tartozik. Sok ruhám van, de csak akkor veszek, ha megtetszik és szükségem is van rá. Elegáns, nőies ruhatáram van, és magas sarkú cipőim.

