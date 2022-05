Kegyetlen szomszédja gyújtotta fel: Így van most a kis Dominick

Mint arról a Bors is beszámolt, a szomszédjában élő kisfiú szándékosan gyújtotta fel a kis Dominick Krankallt. A tündéri 6 éves fiú harmadfokú égési sérülésekkel hetekig feküdt kórházban, és most végre friss híreket közölt róla családja. Dominick most végre hazatérhetett, ráadásul a vártnál korábban is – írja a Daily Star.

Habár édesanyja szerint továbbra sem kizárt, hogy Dominick mélyebb égési sérülései műtéti beavatkozást igényelnek majd,

családja egyelőre újra otthon tudhatja a kisfiút, aki nem is akárhogy tért haza: egy helyi rendőr szirénázó autója repítette vissza szeretteihez.

Fotó: GoFundMe

Az elkövetkező időszakban a megtámadása óta eddig csupán szívószállal táplálkozni képes gyermek gyógyulását egy házhoz járó nővér felügyeli majd.

A család által alapított GoFundMe nevű támogatói kampány nem mellesleg már eddig is meglehetősen tisztességes summához segítette hozzá a famíliát:

már több mint fél millió dollárt, azaz közel 180 millió forintot utaltak már át számukra,

hogy a jelenleginél biztonságosabb, elfogadóbb szomszédságba költözhessenek.