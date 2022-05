Kálmán Kinga: Álmom a médiaszereplés is

Név: Kálmán Kinga

Lakhely: Szeged

Életkor: 19

Magasság: 167 cm

Csillagjegy: Halak

Kedvenc étel: rizotto

Kedvenc ital: ásványvíz

Kedvenc zene: pop zene

Kedvenc parfüm: Bershka - pink shades

Kálmán Kinga vagyok, 19 éves és Szegeden élek. Egy tánc szakosztályos gimnázium végzős diákja vagyok. A sport mindig is az életem része volt, 12 évesen már atletizáltam és egy évvel később kezdtem belecsöppenni a táncművészet világába. Először egy táncstúdióban táncoltam másfél évig, és utána jött az iskola. Heti 30 óra tánc foglakozás volt az iskolában. Volt benne hip-hop, modern tánc, balett. Nagyon szerettem. Gondolkodom a Táncművészeti egyetemen is, de egyelőre itt maradok ötödik évre, ami után kapok egy középfokú táncos végzettséget, amivel lehet társulatba, színházba jelentkezni. A táncos és a fotómodell pálya is érdekel.

Régóta érdekelnek a szépségversenyek, de eddig nem mertem jelentkezni. Most biztatott a családom, az osztálytársaim, és az ügynökség is komolyan támogatott, ahol modellként regisztrált vagyok. Álmaimban benne van a média szereplés is. Sokan velem örülnek a döntőbe jutásomnak, aminek a gondolatával eljátszottam, de nem mertem beleélni magam. Meglepett a hír és el is sírtam magam.

A tükörbe nézve meg vagyok elégedve a látvánnyal, Fontos a hosszú hajam, szépek a szemeim. Szeretem a csinos, sportos, lazább ruhákat, de ha kell ki is öltözöm. Elég sok ruha közül válogathatok. Az alakomra nem nagyon kell vigyázni, mert jó genetikát örököltem, de a tánc is sokat segít. Heti háromszor még futok is, vagy otthon tornázok, és egészségesen étkezem.

Elég sok fotózáson részt vettem már az ügynökség segítségével. Volt szó külföldről is, de most még a szépségversenyre koncentrálok. Ez sokat dobhat a pályámon.

