Gitárral zúzta szét párja autóját a fiatal nő: Kinga kiugrott a bérelt ház ablakán, és ütötte-vágta a járművet

Mint azt a Kisalföld elsőként megírta, egy 29 éves nő pénteken késő este kiugrott egy Győr-Moson-Sopron megyei falu családi házának ablakán, majd az ingatlan előtt álló autó szélvédőjét rommá zúzta a kezében levő gitárral. A Bors megtalálta őt.

Szenvedélyes kapcsolat volt az övék

Kinga és párja a közelmúltban döntöttek úgy, hogy a Győr-Moson-Sopron megyei faluba költöznek. A szerelmesek kibéreltek egy házat, és ezzel a környéken élők életét is megváltoztatták. Az őket ismerők szerint állandóak voltak a pár között veszekedések, és sokszor éjnek idején sem fejezték be a hangoskodást. Ennek ellenére az otthonuk közelében élők hamar a szívükbe zárták őket, mert amúgy „jó pofa” duó benyomását keltették. Azon az estén azonban még a szomszédaik is megijedtek.

Nem lehetett a dühöngő lányt lenyugtatni. Csak kiabált és verte a gitárral az autót. Bevallom, mi is megijedtünk, és mivel nem hallgatott a szép szóra, hívtuk a rendőröket - mesélte a Borsnak az egyik szomszéd.

A rendőrség egyébként ezért is indított eljárást garázdaság miatt, mert a nő tette másokban riadalmat keltett.

Ennyi maradt a szélvédőből Fotó: Soproni Rendőrkapitányság

Kinga nem csak „szeretni tud hevesen”

A Bors a pár környezetétől megtudta: Kinga az őt ismerők szerint szenvedélyes nő.

A srácnak is tisztában kell azzal lennie, hogy egy olyan lány, mint az ő barátnője, nem csak szeretni tud hevesen, hanem az esetleges negatív oldalát is ugyanolyan erőbedobással mutatja meg. Aki ezt nem képes elfogadni, nem illik Kingához – mondta egy neve elhallgatását kérő barát.

Egy korábbi párja, László pedig mindehhez hozzátette: bár már ők sem alkotnak egy párt, rosszat nem tud a lányról mondani.

- Köztünk sosem volt hangos veszekedés. Abban is biztos vagyok: Kinga ok nélkül nem kezd el dühöngeni, tehát az a pasi biztos rossz fát tett a tűzre – jegyezte meg.

Komoly károk keletkeztek az autón Fotó: Soproni Rendőrkapitányság

Kinga egyébként a Facebook-profilja tanúsága szerint kifejezetten szereti a rockot, és tetoválásokban sem szűkölködik. Emellett lelkes természetvédő, és fontosnak tartja az egészségtudatos életmódot. Hogy párjával pontosan min veszhettek össze, arról nem kívántak nyilatkozni, de Kinga szűkszavúan elmondta, hogyan érzi magát a történtek után.

A fiatal nő nem büszke tettére

- Bővebb nyilatkozattal nem szeretném még szaftosabbá tenni, hogy még nagyobb tömegeket érjen el, vagy úgy eladni, hogy valami mondvacsinált elv alapján ráhúzzam, hogy valójában mennyire dicső cselekedet volt minden nő nevében! Elég baj, ha a mai világban a szerettem tárgyainak rongálását úgy hívjuk, hogy kiálltam magamért! - mondta a Borsnak a hölgy, majd lezárttá nyilvánította a beszélgetést. Lapzártánk idején egyedülállóként határozta meg magát a közösségi platformon, tehát egyelőre úgy tűnik, az autótörés kenyértöréshez is vezetett.