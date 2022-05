Figyelmeztetést adott ki az Instagram, sokakat azonnal letiltanak

Sok felhasználót azonnal letiltanak, figyelmeztet az Instagram. A közösségi oldal már kiszűri azt is, ha valaki csak a közeli ismerőseivel oszt meg nem megfelelő tartalmakat. Mint ismert, az Instagram rendelkezik egy úgynevezett "Közeli ismerősök" funkcióval, amelynek segítségével a 24 órán át látható tartalmainkat csak azok láthatják, akiket mi megjelölünk. Azonban ezek sem olyan privát tartalmak, mint azt gondoljuk.

A meztelen tartalmak 94,3 százalékát eddig is megtalálta az Instagram – akkor is, ha nem jelentették azokat –, és ez vonatkozik azokra a képekre, videókra is, amiket csak a közeli ismerősökkel osztunk meg.

A közösségi oldal figyelmeztet, a meztelen tartalmak miatt a felhasználót le is tilthatják.

Ezekre azért hívták fel most a figyelmet, mert több OnlyFans felhasználó korhatáros tartalmakat osztott meg a funkcióval, de a szabályokat ezzel sem lehet kijátszani.

(via)