Ezek a legidegesítőbb kollégák a horoszkóp szerint

Természetesen mindenkinek vannak zavaró szokásai, ami a a családját és a környezetében élőket idegesíti, a munkahelyen is sokszor találkozunk olyanokkal, akik elviselhetetlenek. Mindenki ismeri a notorius későt, a hazudozót, a pletykálkodósat és azokat, akiktől zeng az iroda. Egyes csillagjegyek pedig kifejezetten rendelkeznek ezekkel a tulajdonságokkal, ezért a következő listán mutatjuk, kik azok, akik a legidegesítőbb kollégák:

Kos

Nagy meglepetés lett volna, ha ő kimarad ebből a felsorolásból, ugye? Az ambíciózus Kos vezető szerepben érzi magát leginkább otthonosan, és ha ezt nem éri el, rendkívül frusztrált lehet. Azt pedig mondanunk sem kell, hogy belső feszültségét legkönnyebben a közvetlen munkatársain vezeti le. Legalább ennyire rémes az a helyzet is, amikor annak ellenére, hogy nem ő a főnök, úgy tesz, mintha a tudtodon kívül előléptették volna, ezért rendszeresen dirigál és próbál számon kérni. Sajnos nem jó, ha belemész ebbe a játszmába, ahogy az sem, ha próbálsz ellenszegülni…

Rák

Gyakran hallhatod jó tanácsként, hogy ha boldog akarsz lenni, hagyd az ajtón kívül a munkahelyi gondokat. Nos, a Rák nem a karriergondjait szokta hazavinni, hanem a magánéleti problémáit cipeli magával a munkahelyére. Amellett, hogy az érzelmei nagyban rányomják a bélyegüket a teljesítményére, rossz hangulatát is könnyen átragasztja a kollégáira, ezért nem mindig könnyű a közvetlen munkatársának lenni. Mindig kétszer meg kell gondolnod, mit és hogyan mondasz neki, mert könnyen megsértődik, és egy apróság miatt is képes hatalmas érzelmi vihart gerjeszteni!

Fotó: Pexels.com



Mérleg

A Mérleg sokak szemében pont azért tűnik idegesítőnek, amiért mások viszont odáig vannak érte, és hasonlítani szeretnének rá: nemcsak törekszik a külső-belső harmóniára, hanem mindent meg is tesz azért, hogy a poharat folyton félig telinek lássa. Ő mindennek örül, minden boldoggá teszi, a kellemetlen fordulatokat is kihívásként kezeli. Ez az örökös optimizmus már-már irritálóan rózsaszín, főleg azok számára, akik a pozitív mellett a negatív érzéseket is mélyen megélik. A Mérleg konfliktuskerülése miatt olykor megalkuvónak tűnhet, pedig ez egyáltalán nem igaz rá!

Bak

Olyan lelkesen és maximális elkötelezettséggel dolgozik, ha szereti a munkahelyét, hogy szinte sajátjának tekinti a céget, és sokszor úgy is viselkedik, mintha a vezetőség nélkülözhetetlen tagja lenne. Ezzel önmagában nincs baj, ami viszont zavaró, hogy másoktól is ezt a hozzáállást várja el. A munkahelyi siker, a karrierépítés annyira fontos számára, hogy nem sajnálja beáldozni a hétvégékét és az ünnepnapokat sem. Alig fér a fejébe, hogy mások számára miért természetes, hogy ilyenkor pihennek és nem a kitűzött céljaikért hajtanak. Jegyezd meg jól, hogy ha nem tudsz vagy nem akarsz az önfejű Bakkal lépést tartani a munkairamot illetően, nagyon sok rossz pontot szerezhetsz nála!