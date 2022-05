Elszólta magát egy fiatalkori vad buliról, most szexuális zaklatással vádolják az ismert sportszakértőt

Élő műsorban mesélte el egy ismert holland sportszakember, hogyan alázott meg egy öntudatlan állapotban fetrengő részeg nőt fiatal korában. Ezzel sikerült magára húznia a hatóságokat, nyomozást indítottak ellene.

Johan Derksen ismert figurának számít Hollandiában, az egykori válogatott futballista főszerkesztője volt az egyik legismertebb sportlapnak (Voetbal International), és élő közvetítések szakértőjeként is dolgozott. Derksen nemrég a Vandaag Inside nevű élő, beszélgetős műsor vendége volt, ahol megosztott a nézőkkel (kb. 600 ezren nézték az adást) és a vendégekkel egy sztorit arról, hogy fiatalon egy részeg, öntudatlan nőbe dugott egy gyertyát.

Johan Derksen a 70-es években. Fotó: ANP via AFP

Nem vagyok rá büszke, de ilyenek megesnek az emberrel fiatalkorában – kommentálta a sztoriját Derksen. A történeten a műsorvezető és a beszélgetőtársak is jót nevettek – írta a The Guardian.

Derksen másnap annyival helyesbített, hogy csak a nő lábához közel helyezték el a gyertyát, de az esetért nem kért elnézést utólag sem. Csak annyit tett hozzá, hogy rossz hangnemben beszélt egy olyan öt évtizeddel ezelőtti esetről, amire már elég homályosan emlékszik.

A holland ügyészség azonban szexuális zaklatás gyanújával nyomozást indított az ügyben, és keresi az érintetteket is a történtek rekonstruálásához. Ezen kívül a holland ügyészség arra is felhívta a figyelmet, hogy az áldozatok számára különösen fájó lehet még ennyi idő elteltével is, ha egy régi esetről valaki így beszél a nyilvánosság előtt.