Emberemlékezet óta nem volt ilyen, aggódhatunk a nyaralás miatt

Bokáig is alig érhet a víz a sekélyebb partszakaszokon a Balatonnál, annyira alacsony a vízállás. Emberemlékezet óta nem volt példa erre a magyar tengernél, a vízszint a Hydroinfo adatai alapján az elmúlt hetek esőzéseinek köszönhetően ugyan 104-105 centiméterre nőtt, ám tavaly ősszel 84-85 centit is mutatott a mérce, ami a téli vízszintnél 25-26, a nyárinál 35-36 centivel alacsonyabb. Az eltűnt víz miatt egyes vitorláskikötőket már nem is tudtak használni a hajósok - írja az Index a Népszava cikke alapján.

A tó vízforgalma, vagyis a csapadék, a hozzáfolyás és a párolgás együttese a január–márciusi időszakban 1921 óta, vagyis amióta rendelkezésre állnak ellenőrzött adatok, a legalacsonyabb értéket mutatta. A Balaton vízgyűjtőjében ebben az időszakban csak az elmúlt 30 év átlagcsapadékának a 47 százaléka hullott.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint ugyanakkor a vízszint nem rendkívüli, de mindenképp szélsőséges, és egyelőre nem is látszik annak esélye az előrejelzések alapján, hogy a nyárra rendeződne a Balaton vízállása.

„A jelenlegi adatok birtokában úgy számolunk, hogy az üdülési szezon végére akár 77 centiméterre is csökkenhet a vízszint” – tette hozzá az OVF.