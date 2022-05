Szomorú hírt kaptunk: elhunyt a legendás színésznő

Szörnyű hírt közölt a Rollem Productions filmgyártó cége, minden előjel nélkül elhunyt Kay Mellor.

A leedsi születésű színésznő, forgatókönyvíró és rendező vasárnap 71 éves korában hajtotta örök álomra a fejét. Férjét, Anthonyt és két közös lányukat, Gaynor Faye és Yvonne Francast hagyta hátra.

- Mély szomorúsággal jelentjük be, hogy szeretett barátunk, mentorunk és kollégánk, Kay Mellor idő előtt és hirtelen elhunyt május 15-én. Egy fenomenális tehetséget és egy igazi nagyágyút veszítettünk el. Kérjük, hogy ezekben az időkben tartsák tiszteletben a család és a barátok magánéletét – adta ki közleményében a produkciós cége.

Íróként az 1980-as években kezdett dolgozni a Granada Televíziónál, és a Coronation Street című szappanoperába írt. Létrehozta a Families című szappanoperát is, amelyet 1990-től 1993-ig sugároztak, valamint írt és szerepelt a Just Us (1990-1994) családi műsor három sorozatában. Sok tévérajongó leginkább a 2000-től 2005-ig futó Fat Friends című sorozatból ismerheti, amelynek főszereplői Ruth Jones és James Corden voltak.

Fat Friends writer Kay Mellor dies aged 71 as tributes paid to TV drama legend https://t.co/fJb13r0qEB — The Sun Showbiz (@TheSunShowbiz) May 17, 2022

A BBC tartalomért felelős vezetője, Charlotte Morre is méltatta:

- Megdöbbenéssel és mély szomorúsággal értesültem Kay Mellor hirtelen bekövetkezett haláláról. Kay kiváló író volt, és a nemzet legkedveltebb televíziós drámáinak kreatív ereje. Olyan szívvel, emberséggel, humorral és szenvedéllyel írt, ami gyakran erős női karaktereket állított a középpontba. Hiányozni fog, gondolataim a barátaival és a családjával van ebben a nehéz időszakban – emlékezett meg róla Charlotte.

