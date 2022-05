Elegük lett! A lakosok irtják a gazt Zuglóban az önkormányzat helyett

Kezdi visszavenni a természet a XIV. kerületet, ahol a közterületek már szemmel láthatóan rég nem láttak fűkaszát. A Fcebook-csoportokban tapasztalt tömeges felbolydulás nyomán mi is ellátogattunk Zuglóba, ahol valóban hamisítatlan „természetközeli élményben„ volt részünk.

Megsérült kutyájuk miatt ragadott sarlót Renáta és édesanyja. A zuglói dzsungelben sétálva egy lakóház tövében munkálkodó emberekre bukkantunk. Kiderült, hogy helyi lakosok irtják a gazt – az önkormányzat helyett. Renáta édesanyjával a szorgos munka közepette elmesélte lapunknak, hogy már nem bírták tovább nézni az egyre magasodó gyomokat, ezért sarlót ragadtak.

- A magas fű miatt mindenfelé bogarak szállnak, elszaporodtak a kullancsok is, amit a kutyákból nem győzünk kiszedegetni. Három kutyusunk van, és már jártunk úgy sétáltatás közben, hogy átszúrta a kutya lábát a száraz toklász – panaszkodott a gazolás közben Renáta, aki családjával a Mogyoródi út és az Angol utca határolta lakótelepen él, és, aki elmondta- a környéken sok helyen nincs levágva a fű, ezért mi magunk próbálkozunk legalább az otthonunk körül kiirtani a gazt. Édesanyám sarlóval próbálja vágni, mert olyan magasra nőtt a fű.

- Az önkormányzatnak is írtunk már levelet nem egyszer, hogy csináljanak valamit a néhol embermagasságú fűvel, de nem kaptam semmiféle visszajelzést – kesergett lapunknak a munkától kifáradt nő édesanyja.

Fotó: Mate Krisztian

”Polgármester úr, kéne, hogy rendezkedjen!”

Folytattuk sétánkat a zuglói „rengetegben”, ahol az út mentén és a köztereken szinte mindenütt magas fű és toklászmezők szegélyezték utunkat. Nem kellett sokat gyalogolnunk, hogy újabb bosszankodó emberekretaláljunk.

- Nem értem ezt a helyzetet. Miért nincs, aki itt lenyírja a füvet, vagy rendezze a környéket?! - háborgott a Padlizsán utcában lakó Judit, majd folytatta eszmefutását -Polgármester úr, kéne, hogy rendezkedjen! Ilyen helyre is kellene jönniük, hogy megnézzék mi van itt! Azért megjegyzem, régen egyáltalán nem volt ilyen ez a környék.

Állataikkal együtt szenvednek a gazdik a kullancsok miatt

Bár a kullancs az emberre is roppant veszélyes, a mindennapos gondot a kutyásoknak okozza a gondozatlan dzsungel. Két sarokkal odébb, a Bánki Donát utca és a Róna utca kereszteződésénél találkoztunk Krisztiánnal, aki épp a kutyusát, Puszedlit sétáltatta.

Szerintem még az idén nem látott ez a terület fűnyírót. A magas fű miatt nem tudom arrafelé engedni a kutyát se - panaszolta a férfi - arról nem is beszélve, hogy tele van kullanccsal.És ez mind azért van, mert nem nyírják rendesen a füvet.

Hadházy: „Zuglóban évente egymilliárdot fizetnek azért, hogy ez ne így legyen”

„Ez nem egy kikalászolt búzatábla, hanem a térdig érő fű, amit a zuglói polgármesteri hivatal mögött(!) fotóztam néhány napja. Sajnos az egész kerület hasonlóan nézett ki…Pedig Zuglóban évente egymilliárdot fizetnek azért, hogy ez ne így legyen” - írta felháborodottan május 8-i Facebook-posztjában Hadházy Ákos. Az eredetileg állatorvos végzettségű országgyűlési képviselő fényképekkel is illusztrálta a burjánzó toklász-dzsungelt.

Fotó: Mate Krisztian

Úgy látszik, Hadházy szava sokat számít Zuglóban, mert Pár nappal később, amikor mi is felkerestük a képen látható helyszínt - ha másutt nem is, de – a képviselő által kifogásolt területen már le volt nyírva a gaz.

Az állatorvos figyelmeztet: horrorisztikus sérüléseket okozhat a kutyáknak a toklász:

- Ha Budapest néhány helyén lekaszálatlan területeket hagynak, ott sokkal nagyobb eséllyel jut az állatok fülébe, szemébe, talpába vagy orrába toklász. Minden séta után érdemes átnézni a talppárnáikat és a fülük környékét. A kutyánál az erős hunyorgás és a fejrázás is intő jel lehet egy kiadós séta után. Nagyon kell vigyázni, mert a toklász bejuthat a középfülbe is, és a bőr alatt képes akár 10 centimétert is vándorolni. Ezek mind olyan problémák, amelyekkel érdemes azonnal állatorvoshoz fordulni - magyarázta a Metropolnak dr. Bendzsel Dávid.