Nehéz volt abbahagyni a sírást! – Égő érzést tapasztalt lábában a 13 éves lány, pár órával később lebénult

Egy tinédzser lány az agyában feküdt, amikor égő érzést tapasztalt az alsótestében és tűszúrásokat érzett a lábában. Amikor a 13 éves Nancy Jubb fel akart állni, már képtelen volt rá, teljesen lebénult.

Az orvosok azt hitték, hogy gerincvelőgyulladása van, de később rájöttek, hogy Nancy agyvérzést kapott. Anyukája, Katherine elárulta, hogy még mindig bizonytalanság övezi a tüneteket, de kiemelte lánya bátorságát és pozitív gondolkodásmódját, ahogyan viselte a történteket.

– Nem volt nagy fájdalom, és akkor azt hittük, hogy csak egy beszorult ideg, de lassan, körülbelül hat óra alatt egyre rosszabb lett – emlékezett vissza a drámai pillanatokra Katherine.

Az orvosok azt gyanítják, hogy egy véletlen baleset vagy sok apró mozdulat hatására, de elhaltak az idegei. Ez azt jelenti, hogy Nancy deréktől lefelé lebénult, és nagyon valószínűtlen, hogy valaha is ismét járni tudna.

Nancy Jubb suffered a spinal stroke at aged 13https://t.co/sGttmHJgx5 — Wiltshire Live (@Wiltshire_Live) May 5, 2022

– Nehéz volt abbahagyni a sírást, de Nancy nagyon erős, még mindig képes mosolyogni, annak ellenére, hogy rengeteg gyógyszert szed, ami miatt nehezen tud aludni – tette hozzá az anyuka.

Nancy mindig is lelkesen sportolt, tornázott és úszott is. Most azonban kerekesszékbe kényszerült. Barátaik egy adománygyűjtő oldalt hoztak létre, hogy segítsenek a családnak Nancy rehabilitációijának a költségeiben.

