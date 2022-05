Döbbenetes részletek a budakeszi lakástűzről: nem vették komolyan a gyújtogató fenyegetését

Több lakóházra is átterjedt a tűz, miután április végén egy Budakeszin álló munkásszálló volt lakója szándékosan gyújtogatott. A panzió telekszomszédságában álló, többszintes lakóépület felső része teljes egészében kiégett, jelenleg az alsó szint is lakhatatlan. A házban három generáció élt együtt, az Ispán család mindenét elvesztette a tűzben. Talán csak a reményt nem egy újrakezdésre...

Nem először gyújtogatott az elfogott férfi

Panzióként emlegetik a helyiek azt a szállót, aminek egy 46 éves lakója április 21-én szándékosan gyújtogatott. Az udvarán álló lakókocsik, felhalmozott szemét, és olajoshordók kitűnő táptalajt nyújtottak a tűznek, ami szemvillanás alatt terjedt át a közvetlen szomszédságban álló lakóépületekre, és tette tönkre családok életét. A Metropol úgy tudja, a férfi a gyújtogatás előtt egy héttel megmondta, hogy mindent lángokba fog borítani, de senki sem foglalkozott a kijelentéssel. Pedig korábban már volt gyújtogatás miatt elmegyógyintézetben. A szálló üzemeltetője ennek már negyedszerre engedte vissza a szállóra, korábban házon belül meg is vert egy embert. A rendőrség még aznap elkapta.

Csak a szerencsén múlt az édesanya élete

A hatalmas tűz akár nagyobb tragédiába is fulladhatott volna, ha nincsenek otthon Ispánéknál.

„Anyu járóképtelen, így ő nem tudott volna kimenni. Szerencsére itthon volt a nővérem kisfia, ő rángatta ki az utolsó pillanatban” – mondják. A nagymama egy kabátban és két zoknival a zsebében távozott az égő házból, még azt sem tudva, hogy az egész életét hagyja hátra. A 86 éves idős hölgy füstmérgezést kapott, és persze a sokkot, hogy mindenét elvesztette. „Nem tudom, vissza tudom-e őt hozni” – sóhajt fia, majd mesélni kezd.

„Csodaszép volt minden. Gyönyörű koloniál bútorok, a fürdőszobabútort pár hónapja cseréltük ki, íves tölgyfa korlát, amilyet ma már nem is készítenek. A felső szintet 2019-ben építettük újjá, saját kétkezi munkánkkal” – mondja. Mindebből már semmi sem maradt, a hő még a vaskazettában lévő spórolt pénzből is hamut csinált.

Az emlékek is odavesztek

A legfájóbb veszteség mégis a rengeteg családi emlék, amit már semmi sem tud pótolni. A felső szinten őrizgetett családi fotók, VHS-kazették mind elégtek a tűzben. „Még ások a hamuban, hátha találok valamit. Édesapám régi órája is itt volt, azt keresem” – mondja az Ispán család feje. „Ez egy orbitális kár, és nem csak anyagilag. Égett már le ismerősöm háza, de nem tudtam elképzelni, milyen az” – teszi hozzá.

Kitartanak a bajban is

A fiatalabb Ispán Péter azt mondja, hullámzó a kedve. Néha úgy érzi, igenis meg tudják csinálni, a másik pillanatban összeomlik. De semmiképpen nem adják fel. „Nincs is más esélyünk, mint az újraépítés. A felső szint teljesen kiégett, nővéremék alsó szintje pedig teljesen elázott. Öt órán át dolgoztak a tűzoltók. De nem adjuk fel, összetartó család vagyunk” – mondja.

Fotó: Metropol

A tűzeset óta létrehoztak egy weboldalat is, ahol az őket segíteni akarók tudnak jelentkezni. A www.budakeszituzkarosultjai.com oldalon minden információ megtalálható az eddig történtekről, és arról, milyen segítségre lenne szüksége az Ispán családnak.

Folyamatos balhék és tisztázatlan viszonyok: ki a felelős?

Bár az épületet, ahol a tűz keletkezett, csak munkásszállóként emlegetik, a helyi pletykák szerint ennél jóval összetettebb volt a működése, hajléktalanok és szociális gondokkal küszködő emberek is laktak ott. Egy nő és a fia hangfelvételre mondta el, hogy nem volt oda bejelentve, és bérleti szerződésük sem volt, pedig 2015 decemberében költöztek oda. Fura módon, elmondásuk szerint a Budakeszi Családsegítő Központ közvetítette oda őket. A tulajdonosi viszonyok is rendezetlenek, a helyet nem az épület tulajdonosa üzemeltette, az ott lakóktól egy bizonyos gondnok szedte be a pénzeket, de ő tovább is adta azt egy helyi vállalkozónak, többen is azt mondják, ez a bizonyos vállalkozó működtette a helyet igazából. A Metrpol úgy tudja, a rendőrség azt állapította meg, hogy 45 ember élt összezsúfolva a szállón. „Borzalmas körülmények között latunk ott. A lakbért össze-vissza állapították meg, 50-100 ezer forint közötti összegeket fizettek az ott élők. Csak azt nem tudom, mire” – mondja az asszony, aki azt mondja, poloskákkal, csótányokkal, penésszel volt tele minden.

Folyamatosak voltak a balhék, randalírozásuk, verekedések, a szobákba egy hosszabbítóval vitték be az áramot. Fenyegetni azt azonban nagyon jól tudtak, hogy fizessük ki a lakbért, különben mehetünk, ahova akarunk” – mondta az asszony, aki a tűzeset után napokig Budakeszi egy parkjában aludt fiával, nem volt hova menniük. Azóta a helyen járt kinn a „gázkommandó”, és kiderült, hogy a közműveket illegálisan vételezték, ez a tény valószínűleg a tűzpapírba is belekerül. Úgy tudjuk, hogy a gázt pvc csövekkel vezetgették az épületen belül egyik helyiségből a másikba.

A hivatal küldte oda az embereket?

Nem bizonyított, és valószínűleg már nem is lehet bizonyítani, de a lap úgy tudja, hogy a szállóra a helyi hivatal évekig „szociális segély otthonként” tekintett, ezért küldte oda az embereket a helyi családsegítő. A tűzeset óta viszont a hivatal széttárja a kezét, már csak magánpanzióként hivatkoznak rá. Mégis, a jelek arra utalnak, hogy a helyi családsegítő évekig egy magán albérletként üzemelő munkásszállóra küldte a szociális gondokkal küzdő embereket, akiknek ott viszont már fizetniük kellett. Ez azt jelentené, hogy lecsúszott emberekről húztak le még több bőrt...