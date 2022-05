Döbbenet: Kádban alvó, hullarészeg betörőt fogott pesterzsébeti otthonában egy férfi

Az biztos, hogy nem egyhamar felejti el az előző hetet az a pesterzsébeti férfi, aki csak egy nyugodt péntek délutánt szeretett volna egy kemény munkahét után, azonban ehelyett egy betörőt talált a kádjában. Zoltán ugyanis éppen hazatért pesterzsébeti házába, ahol azonnal kiszúrta, hogy valaki bizony kutakodott a házában.

Nyilván rögtön sejtette, hogy egy betörő keze lehet a dologban, ezért gyorsan szét is nézett a házban, mi tűnhetett el. Arra viszont, amit a fürdőszobában talált, még ő sem számított: a férfi ugyanis nem hogy nem menekült el, hanem békésen hortyogott a kádjában, méghozzá hullarészegen.

Nagyon meglepődött a tulaj, amikor meglátta a kádban alvó, részeg férfit

Kiderült ugyanis, hogy T. László a nagy lopkodás közepette, miután zsebre vágott egy mobilt és két biciklilámpát, talált egy üveg pezsgőt is, amit azon melegében benyakalt. Ettől viszont úgy kiütötte magát, hogy szó sem lehetett menekülésről, csak a fürdőszobáig jutott, ahol kényelmesen be is fészkelte magát a kádba, és perceken belül elaludt.

A környékbeliek hallottak némi motoszkálást, azt azonban nem sejtették, hogy betörő mászkál a házban.

– Valamit hallottunk a házból, de azt hittük, hogy csak Zoli van otthon, bár napközben mindig dolgozik – mesélte az egyik helybeli.

Azóta biciklilánccal le is lakatolta a kapubejáratot Zoltán Fotó: Dombovari Tamas / Bors

Hozzátette: nem ez az első alkalom, hogy bemásztak a férfihez. Egy másikuk már csak az öt kocsinyi zsarut látta.

– Kicsit meg is ijedtünk, nem értettük, miért jönnek oda a rendőrök, Zolival sosem volt gond, aggódtunk, hogy baja esett, főleg, mikor egy mentő is érkezett. Utána csak azt láttuk, ahogy egy férfit kivezetnek, és beszáll a mentőbe – mesélték. Mint mondták, a betörő ugyan kicsit tántorgott, de saját lábán hagyta el az épületet.

– Valószínűleg azért jött a mentő, mert csak az ájult férfit látták a kádban, és hát érthető módon megijedtek. Akkor még nem tudták, hogy hullarészeg – ingatta a fejét hitetlenkedő mosollyal. A 36 éves, kapatos T. Lászlót bekísérték a rendőrkapitányságra, ahol be is ismerte a tettét, most pedig lopás miatt folyik eljárás ellene.

Gyakran elalszanak a tolvajok

Nem László az első besurranó, aki elaludt lopás közben. Tavaly decemberben például egy férfi egy angyalföldi házba tört be, ahol össze is pakolta az összes műszaki cikket, viszont a pakolásba olyannyira elfáradt, hogy a hálószobában elaludt. Egy hónappal korábban Kiskunmajsán járt így egy tulaj: mikor bement a házába, ő is ott találta az édesdeden szunyókáló betörőt az ágyán, körötte pedig az összepakolt értékek hevertek. A férfi, miután felkelt, nem jött zavarba, még rá is akart gyújtani a szoba közepén, miközben a rendőrökre vártak. 2020-ban egy 45 éves nő az ismerőseit látogatta meg, mikor azonban nem találta otthon őket, ásóval verte be az ablakot, ahol bemászott, majd csöndben nyugovóra tért a kanapén. Őt is a zsaruk ébresztették fel.