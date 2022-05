Deutsch: a magyar baloldali EP-képviselők saját hazájuk ellen áskálódnak

Deutsch Tamás a magyar baloldalról úgy fogalmazott, "nincs olyan alantas áskálódás Magyarországgal szemben, amit a lehető leghangosabban ne tudnának támogatni", sőt néha azokat maguk "agyalják ki". A magyar baloldal képviselői a "lehető legdurvább hazugságokat, nettó valótlanságokat" találták ki a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban, "kamuvideókat gyártottak", amelyeket nemcsak Magyarországon, hanem Brüsszelben is bemutattak, "nemes egyszerűséggel hátba támadták a saját hazájukat" - fejtette ki a kormánypárti EP-képviselő.

Kiemelte, a Donald Tusk volt miniszterelnök, az Európai Néppárt elnöke vezette lengyel ellenzéken kívül kizárólag a magyar baloldali EP-képviselők azok, akik "minden lehetőséget kihasználnak, sőt maguk gyártják az alkalmakat, hogy áskálódjanak a saját hazájuk ellen

Deutsch Tamás kizártnak nevezte, hogy a többi 25 uniós tagállam brüsszeli képviselői "ne a nemzeti érdek minimumát" képviselnék, függetlenül attól, hogy ellenzéki vagy kormánypárti politikusokról van szó.

Példaként említette, hogy 2019-2020-ban, a hétéves uniós költségvetés elfogadásakor "egyes-egyedül a magyar baloldal európai parlamenti képviselői voltak azok, akik minden energiájukkal azért dolgoztak, hogy minél kevesebb uniós forrás jusson a saját hazájuknak, Magyarországnak".

A Fidesz EP-képviselője az uniós olajembargós javaslatról azt mondta, a helyzet súlyos, katasztrófával fenyegető.

Hangsúlyozta, a magyar baloldal az elmúlt hetekben maga is kezdeményezte az olaj- és gázembargót, "ahelyett, hogy kiálltak volna a legelemibb magyar érdek, a magyar emberek érdeke mellett".

Deutsch Tamás azt mondta: most, hogy az embargó hivatalos európai bizottsági javaslattá vált, "úgy látszik hallgatnak, mint nyusziürülék a fűben, ami nyilvánvalóan azt jelenti, hogy ők továbbra is támogatják ezt a javaslatot". A kormánypárti politikus szerint a magyar baloldal minden nemzetközi vitában, Brüsszel, és nem a magyar polgárok oldalára állt, most mégis arra kérte valamennyi magyar baloldali EP-képviselőt, hogy emeljen szót az olajembergós elképzelésekkel szemben.

Álljanak végre a magyar polgárok oldalára, elemi érdeke Magyarországnak, a magyar gazdaságnak, a magyar családoknak, hogy ez az "őrült javaslat" ne valósuljon meg - mondta Deutsch Tamás.