Csodaágy a szegedi klinikán: Tímea családját behívták, búcsúzzanak el tőle, aztán megdöbbentő dolog történt

Műtüdős kezeléssel mentették meg három kismama életét a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ orvosai és ápolói. Mindhárom esetben először császárral kivették a babákat, mert csak utána lehetett megkezdeni az életmentő kezelést. Az egyetem Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet Intenzív Osztályának vezetője az esetek kapcsán kiemelte: a szakmai kihívás mellett egyszerre voltak lelkileg felemelőek és megterhelőek.

Dr. Babik Barna az életmentő gép mellett Fotó: SZTE

Csapatmunka volt, óriási örömként élte meg az osztályunk, hogy nemrég a harmadik, műtüdővel kezelt kismamát is hazaengedhettük

– idézte fel a történteket Dr. Babik Barna professzor az SZTE honlapján, aki azt is kiemelte: a siker titka a klinikák osztályainak és az OMSZ együttműködésében rejlett.

Tímea végre együtt lehet legkisebb lányával Fotó: Bors

Baranyai Tímea, a fiatal, gyönyörű kétgyermekes kismama harmadik kislányával volt várandós, amikor kiderült, hogy elkapta a koronavírust. Olyan rohamosan romlott az állapota, hogy a kórházban közölték vele, csak a műtüdős kezelés mentheti meg. December 13-án császárral kivették hasából a babát, akit akkor egy pillanatra láthatott, majd mélyaltatásba helyezték és rákapcsolták a műtüdőre. S bár így utólag Timinek egy hosszú alvásnak tűnik az egész, március végén, 106 nap után mehetett haza férjéhez, két kislányához és akkor ölelhette magához először harmadik gyermekét, Noémit.

Egyre több dolog jut eszembe a kórházból, de a legfontosabb tényleg a kedvesség, az a roppant figyelmesség, ahogy mindenki bánt velem

– mesélte a Borsnak Baranyai Tímea. – Babik professzortól kezdve az összes ápolóig, mindenre figyeltek. Abba az ágyba fektettek például, ahol előttem már egy covidos kismama meggyógyult… Vagy azt, hogy minden nap mosták a fogam, megtörölték a hónaljamat. Lehet ezek apróságnak tűnnek, pedig nagyon nem azok. Beszéltek hozzám, mindig nyugtattak, a pszichológus is sokat beszélgetett velem, segített, volt amikor aludtam és ő magyar népmeséket olvasott fel. Vagy fogták a kezem, hogy érezzem, velem vannak, szorítanak nekem. Azt is tudom, hogy rengetegen imádkoztak értem… Babik professzor arra is figyelt, hogy miután kikerültem tőlük, olyan osztályra vigyenek, ahol ismeri az orvosokat. Sőt, miután kijöttem a kórházból, azóta is többször hívott.

Timi azt mondja a családja nem lottózik, mert ők az életben szerencsések. Szerencsések, mert a kőkemény történések ellenére élnek és jól vannak. Pedig voltak komoly mélypontok, pánik helyzetek, kétszer megállt a szíve is.

Február elején behívták a családomat, hogy búcsúzzanak el tőlem

– folytatta. – Be is jöttek, s bár nincs rá orvosi magyarázat, onnantól rohamosan javulni kezdett az állapotom, nem sokkal később fel is ébresztettek a kómából. Utána is voltak még komoly gondok, le kellett szoknom a gyógyszerekről, amiket kaptam, a tüdőmnek vissza kellett vennie a feladatát szép lassan. Most, egy hónappal a hazajövetelem után már azt mondom, lassan minden olyan lesz, mint a rémálom előtt. A lábam még nem tökéletes, emiatt még nem is vezetek, nem jöttek még vissza az izmaim, de ez is csak idő kérdése.

Biztos háttér

Timi nem tud eléggé hálás lenni a férjének, családjának se. István gondoskodott a hosszú hetek alatt az ötéves Biankáról, a hároméves Lauráról és az újszülött Noémiról. Három órákat aludt, hogy a munka mellett el tudja látni a gyerekeket.

Excell táblázatot készített, abban volt vezetve a beosztás, mikor ki van a lányokkal. Mert ő szinte mindennap jött hozzám, csak az utazás volt Szegedre oda-vissza másfél óra, és még amennyit velem volt. A karikagyűrűmet mindig hozta magával és mindig felhúzta az ujjamra… Szerencsére a család, a keresztanyám, a barátnőm és az üllésiek is jöttek, sőt jönnek segíteni mai napig, mondom, szerencsések vagyunk!

Sorstársak tartották bennük a lelket

A már újra boldog édesanya férje felkereste a másik két, korábban műtüdőre kapcsolt kismamát és Bányai Gábor képviselőt, aki szintén hónapokat töltött ezen a gépen. Ők tapasztalataikkal tartották a lelket a férfiban, majd ébredése után Tímeában is, hiszen mindannyian keresztül mentek ugyanezeken a megpróbáltatásokon. Tímea egy hónappal a hazajövetele után érzi azt, hogy lassan minden olyan lesz, mint a súlyos betegség előtt.

- Anyák napján már nem ketten, hanem hárman köszöntöttek fel. Noémit hónapokig nem láthattam a születése után, azt hiszem ez volt a legnehezebb. De most mindent igyekszünk bepótolni – mesélte.

Szilvia életét is a műtüdő mentette meg

Mint azt a Bors korábban megírta: Bedő- Nagy Szilviát kétszer kellett vissza hoznia a halálból a Semmelweis Egyetem orvosainak. A kismama 2020 novemberében nyolc hónapos terhesen fertőződött meg a koronavírussal, és pár óra leforgása alatt olyannyira leromlott az állapota, hogy rohammentő vitte kórházba, hogy azonnal mélyaltatásba helyezték, már a császárt is így végezték el rajta, majd műtüdőre került. Öt hónap múlva térhetett csak haza.

Bedő-Nagy Szilvia élete is hajszálon múlt Fotó: Semmelweis Egyetem

Nincs meg a szülés élménye, ami egy édesanyának felejthetetlen, megismételhetetlen pillanat

– mesélte Szilvi a Borsnak. - Nekem meg hirtelen lett egy pár hónapos kislányom. Az orvos mindennap elmondta, hogy szültem, már biztosan unta, meg segített pszichológus is, mert hónapok teltek el, amikor a karomba vehettem Napsugarat, akit eleinte meg sem tudtam tartani. Nagyon nehéz időszak volt.