Kómában szült a covidos kismama: újabb műtét vár a 40 napig mélyaltatásban tartott Szilviára

Bedő József még most is beleborzong a pillanatba, amikor először meglátta Szilviát egy élelmiszerboltban. Első látásra szerelem volt, nem is teketóriázott, odalépett hozzá. Másnap már randiztak is, mindketten érezték, hogy ez nem egy múló szenvedély. Még akkor is, ha a férfi nem titkolta, évekkel korábban hormonkezelést kapott és megműtötték agydaganata miatt, és nem lehet gyermeke.

– Mivel Szilvinek akkor már volt egy lánya, így elfogadott így is – emlékezett vissza Bedő József. – Pár hónappal később kiderült, hogy csoda történt, Szilvi várandós a közös gyermekünkkel… Madarat lehetett volna velünk fogatni, igazi szerelemgyerek a pici Napsugár.

A fiatalok össze is házasodtak, és boldogan várták kislányukat, de Szilvi egyre nehezebben viselte várandósságát. Amikor rosszul lett, és kórházba került, nem gondolták, hogy filmbe illő történet kezdődik. Szilvi covidos lett, mélyaltatásban megcsászározták, negyven napig nem ébresztették fel.

Szilvi a pici Napsugárral

– Áprilisban engedték haza, nagy volt a boldogság, de természetesen még sokáig szükség volt a nagyszülők és az én segítségemre – mesélte nagyot sóhajtva az édesapa. . – Én végül augusztusban mentem vissza dolgozni, amikor a feleségem már egyedül is el tudta látni Napsugarat. Kislányunk azóta elmúlt egyéves, igazi cserfes, huncut gyerkőc lett, az orvosok is elégedettek a fejlődésével, sőt. Nyolc hónaposan már járt, azóta pedig úgy szalad, alig lehet utol érni. De amikor tényleg úgy éreztük, hogy már semmi rossz nem történhet velünk, kiderült, hogy Szilvia lábát a sok fekvés miatt meg kell műteni, ami után újra kell járnia… De ha ez nem lenne elég megpróbáltatás, nekem harmadjára is kiújult az agydaganatom, vár rám is egy operáció.