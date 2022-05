Covid után ennyi időt kell várni, hogy visszatérhessen az edzéshez

A legújabb vizsgálatok azt bizonyítják, hogy a koronavírus, ha enyhén is, de megtámadhatja a szívet, ami szívizomgyulladáshoz is vezethet. Ezért tanácsos fokozatosan, kis lépésekben haladva visszatérni az edzéshez. A Kölni Sportegyetem professzora szerint a felépülésünk után először látogassuk meg orvosunkat stresszellenőrzés gyanánt. A gyerekeknek is szükségük van egy kis pihenésre, mielőtt belevágnának a sporttevékenységekbe: kicsiknek és serdülőknek a tünetek enyhülése után két héttel szünetet kell tartaniuk. A szakember szerint fontos látni, hogy a gyerek szervezete hogyan reagál stresszhelyzetben, mennyire kimerült.

A szülőknek tanácsos az edzés után szemmel tartani a gyerekeiket, ugyanis az extrém kimerültség és a nyugtalan alvás intő jel lehet.

Koronavírus-fertőzésből való felépülés után mindenkinek érdemes kéthetes pihenőt tartani. Még azoknak sem ajánlott teljes gőzzel újrakezdeni, akinek egyáltalán nem voltak tünetei, vagy enyhe lefolyású volt a betegség. Az első néhány napon például kocogás helyett csak sétáljunk vagy biciklizzünk.

Fokozottan térjünk vissza az edzéshez Fotó: Pexels.com

Az erőnléti edzést is csak kéthetes szünet után szabad elkezdeni, eleinte csak a kisebb izomcsoportokat mozgassuk át. Fontos még, hogy két órával az edzés után pihenjünk, ugyanis ilyenkor még fogékonyabbak vagyunk a visszaesésre. Ebben az időszakban pedig tanácsos elkerülni a nagyobb tömeget, így a csoportos edzések egy ideig kerülendők.