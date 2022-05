Bizarr: Ez történt Berki Krisztián halála után az Instagram-oldalával

Jócskán megugrott Berki Krisztián követőinek száma az Instagramon halála óta. Rengetegen a közösségi oldalon búcsúznak a celebtől - írja a Story.

Berki Krisztián pénteki halála óta több ezren követték be Instagram-oldalát. Feltehetően a növekedés mögött az állhat, hogy sokan innen szeretnének friss információkat kapni a celeb hirtelen halálával kapcsolatban, de sokan a korábban feltöltött képek alatti hozzászólásokban búcsúznak el tőle. Berki Mazsi egy közös fotót is közzétett a férje oldalán, pontosan ugyanazt a családi képet, amit a sajátján is megosztott.