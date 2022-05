Balázs Lili: A próbálkozásomnak volt értelme

Név: Balázs Lili

Lakhely: Hatvan

Életkor: 22

Magasság: 167 cm

Csillagjegy: Vízöntő

Kedvenc étel: lazac

Kedvenc ital: smoothie

Kedvenc zene: Ed Sheeran – Bad Habits

Kedvenc parfüm: Armani Síre

Balázs Lili vagyok, 22 éves és Hatvanban élek. A Budapesti Gazdasági Egyetem turizmus-vendéglátás szakán végeztem, légikísérő szerettem volna lenni, de a koronavírus közbeszólt. Most egy nagy bevásárlóközpontban beszerzői asszisztensként dolgozom. Mindig érdekelt az arcápolás, a sminkelés, ezért elkezdtem a kozmetikusi iskolát. Idén fogok végezni, és szeretnék egy saját szalont nyitni. Erre sokan várnak már.

Életem jelentős részében 6 éves koromtól versenyszerűen sportoltam. 11 évig aerobikoztam, 11 magyar bajnokságot nyertünk a csapatommal, és nemzetközi versenyeken is voltunk elsők. Aztán az egyetem miatt abbahagytam.

Kis korom óta néztem a szépségversenyeket és most már nagyon hiányzott a versenyláz, ezért gondoltam, hogy elindulok a Tündérszépeken, Már két éve figyeltem, és most éreztem úgy, hogy kész vagyok testileg és lelkileg is egy ilyen próbára. A családomnak és a barátaimnak is meséltem róla, és szerintük jó döntést hoztam. Nagyon örültem, hogy a próbálkozásomnak volt értelme, és bejutottam a legjobb 22 közé. Hatvanban sokat észrevették, és mondták, hogy nagyon szurkolnak. A verseny hozhat olyan kapcsolatokat, hogy a munkám mellett fotómodellkedjek. Néhányszor már fotóztak reklámokhoz és nagyon szerettem. A jó képeket pedig megosztottam.

Elég sok ruhám van. Van olyan, amit megláttam, megvettem és itthon jöttem rá, hogy nem kellett volna. A stílusom inkább elegáns. Nyáron főleg szoknyákat hordok. A tükörbe nézve főleg az alakommal vagyok elégedett. Heti egyszer edzőterembe járok, és elkezdtem teniszezni.

