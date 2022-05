Az udvarról rabolta el egy nő a miskolci hároméves kisfiút

Vádat emelt a Miskolci Járási Ügyészség azzal a 44 éves nővel szemben, aki egy ház udvaráról elvitt egy 3 éves kisfiút.

Az elképesztő eset 2021 májusában történt, az egyébként pszichiátriai betegséggel küzdő nő pedig miután kiengedték a kórházból, nem szedte a gyógyszereit.

Séta közben vette észre az egyedül játszó gyereket, akiről azt hitte, hogy a sajátja, akit egyébként korábban elvett tőle a gyámhatóság.

Megkérdezte, akar-e vele menni, és mivel igennel felelt, ezért átemelte a kerítésen, és busszal hazavitte. Otthonában egyébként rendesen ellátta, megetette és meg is fürdette.

A fiú édesanyja, mikor észrevette, hogy eltűnt a gyereke, azonnal hívta a rendőrséget, és éjszaka meg is jelentek a nő lakásánál. Ám az asszony, mikor meglátta, hogy rendőrök érkeztek, rájuk vágta az ajtót, és be is zárta azt, nem akarta visszaadni a kisfiút. Végül nyomásra sikerült visszaadni az anyának a gyermeket.

Annak ellenére, hogy személyi szabadság megsértése miatt kerül bíróság elé a nő, mivel nem beszámítható, nem is büntethető. Így az ügyészség kényszergyógykezelést javasolt.