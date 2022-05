Kinyílik a bicska a zsebedben, 130 milliós kocsit kapott tizedik szülinapjára a milliárdoscsemete

Ki ne emlékezne a Richie Rich - Rosszcsont beforr című filmre a kilencvenes évekből? Nos, van, akinek ez a világ nem a fantázia szüleménye, és nem csak egy jó kis retró filmélmény, hanem a "kőkemény" valóság. Ilyen fiatal a tízéves Muhammed Awal Mustapha is, akit nem véletlenül emlegetnek az afrikai Richie Richként: édesapja, Ismailia Mustapha egy igencsak jól jövedelmező vállalat tulajdonos-vezérigazgatója, így a családnak van mit a tejbe aprítania, amiről örömmel be is számolnak közösségi oldalaikon.

Ismailia papa rendszeresen számol be ugyanis arról 1,2 millió Insta-követőjének, milyen dúsgazdagnak lenni. Van itt minden, a luxusautóktól kezdve a magánrepülőkig. Legutóbb pedig megmutatta, milyen "aprósággal" lepte meg kisfiát: egy Lamborghini Aventadorral, aminek az ára átszámolva bőven 100 millió forint felett van.

A Mompha Junior néven is ismert kissrácnak egyébként nem ez az első kocsija, állítólag már egy egész flottára való van neki, bár vezetni ugye még jó darabig egyiket sem vezetheti. Természetesen a gazdag papa sem őt, sem kishúgát nem holmi olcsó piaci göncökbe öltözteti, ezen a két milliárdoscsemetén garantáltan minden eredeti.

Nyilván mindenki így utazott kisgyerekként, mint Afrika leggazdagabb gyermeke:

