A holland rendőrség szerint megvan az ország legújabb Forma-1-es reménysége

Viccesen tálalta a holland rendőrség a négyéves ténykedését, aki egyszerűen elkötötte szülei autóját.

„Megtalálták az új Max Verstappent Overvechtben” – írta Utrecht város rendőrsége Instagram-oldalán, a holland Forma-1-es világbajnok pilótára utalva.

A kisfiú ugyanis kocsikázni indult a családi autóval, bár a futam nem tartott sokáig, ugyanis a bokszutca helyett, két parkoló autónak ütközve állt meg – írta a BBC News.

Miután egyedül mászkált pizsamában az utcán, a helyiek hívták ki a rendőröket, akik be is vitték a kapitányságra, ám ekkor még nem derült ki, mi is történt. Később érkezett bejelentés arról, hogy valaki összetört néhány parkoló kocsit, majd egyszerűen kereket oldott. Mikor a rendőrök felhívták a gyerek szüleit és átadták neki a kagylót, a pici autóbrümmögést imitált.

A rendőröknek ekkor kezdett gyanús lenni a dolog, így a kisfiú szüleivel és a gyermekkel kimentek a baleset helyszínére, ahol kiderült, hogy valóban a szülők kocsija okozta a balesetet.

Megkérdezték a kisfiút, hogy tudja-e hogyan működik az autó, a gyerek pedig ekkor a kulccsal kinyitotta, megmutatta hogyan kell beindítani, lenyomta a kuplungot, majd lábát a gázra helyezte.

A rendőrök figyelmeztették a szülőket, hogy a jövőben mindig tartsák elrejtve a kocsikulcsokat, a kisfiú ugyanis pontosan tudta, hogyan működik egy autó. Sőt, miután édesapja dolgozni ment, elcsente a kulcsokat. Az anyuka szerint gyermeke igazi kalandor, valószínűleg csak kocsikázni akart egyet.

Az eset során senki sem sérült meg, az anyagi kár mértékéről a rendőrség nem közölt információt.