20-as telefonja van? Azonnal indítsa újra a készüléket, ha eddig nem tette meg!

Órákra leállt a Yettel hálózata szombat délelőtt. Az előfizetők nem csak telefonálni és sms-t küldeni nem tudtak, problémák voltak az interneteléréssel is. Az előfizetők nem tudtak sem hívást kezdeményezni, sem fogadni.

A szolgáltató dél körül a Facebookon tett közzé egy rövid közleményt, melyben elárulták: karbantartási munkálatokat végeztek szombat délelőtt, ekkor tapasztalták ők is a fennakadást. A hibát azóta elhárították, azonban azt javasolják minden érintettnek: ha továbbra is észlel hálózatot érintő gondokat, indítsa újra a telefonját, vagy pedig állítsa repülő üzemmódba és utána vissza normálba, az orvosolja a problémát.