Viszketéssel kezdődött: Sokkoló, amit a férfi szemében találtak

Április elején történt az a nem mindennapi eset, amelyet a The New England Journal of Medicine című orvosi folyóiratban publikáltak. A tanulmány egy 53 éves francia férfiról szól, aki órák óta tartó szemviszketéssel rohant a sürgősségire. Ott az orvosok megvizsgálták a beteg látását, mire kiderült, hogy az tökéletes, ám miután a férfi elmesélte, hogy a viszketés kezdete előtt

állatai közelében kertészkedett,

átfogóbb vizsgálatokra került sor.

Elmondása szerint a férfi lovai és bárányai mellett végzett kerti munkát, amikor hirtelen úgy érezte, valami belement a szemébe, ám miután nem észlelt semmi rendelleneset, folytatta a dolgát, majd hirtelen elkezdődött a viszketés a jobb szemében.

Mivel jobboldali szeme jól láthatóan vörös, irritált volt, ezért a szakemberek mikroszkópos vizsgálatot végeztek el.

Ekkor apró, mozgó lények tűntek fel a képernyőn.

A férfi szeméből ekkor tucatnyi légylárvát távolítottak el. A tanulmányban a kukacokat egy Oterus ovis nevű légyfaj lárvájaként azonosították, és mint írják, nagy valószínűséggel egy kifejlett példány a férfi szemgolyójában rakta le lárváit.

A méhszerű kinézettel rendelkező Oterus ovis világszerte megtalálható, egyik ismérve, hogy lárvái parazitaként fejlődnek különféle emlősökben: rendszerint bárányok orrlyukaiban.