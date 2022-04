Szomorú számok, kiderült, mennyi gyerek vesztette életét a háborúban

A szörnyű számokat az ukrán Legfőbb Ügyészség tette közzé Telegramon. Ezek alapján a háború a februári kezdete óta már 198 gyermek életét követelte, ezen kívül 355 kicsi megsérült, többeket pedig jelenleg is kórházban ápolnak.

A Kárpátinfó azt írja, hogy a sokkoló számok még korántsem véglegesek, az Ügyészség ugyanis hozzátette, hogy mivel az aktív harcok helyszínéről, az ideiglenesen megszállt és felszabadított területekről nincsenek pontos adatok, ezek megállapítása jelen pillanatokban is folyamatban van.

Mint arról korábban a Bors is írt, több olyan eset is napvilágot látott, amikor gyerekek estek áldozatul az orosz agressziónak: Szumiban egy lakónegyed bombázása közben vesztette életét több gyerek, ahogyan akkor is, amikor egy óvodát bombáztak le.

Az ukránok igyekeznek minél több gyereket evakuálni a háborús zónából, azonban többször a megnyitott humanitárius folyosókra is lőnek, ahogyan például Iprinyben tették, ahol egy négytagú családot lőttek le az orosz katonák, köztük két gyerekkel.