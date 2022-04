Szörnyű dolgot tett a pedofil férfi a kisfiúval, utána örökre el akarja hallgattatni

Az 58 éves Jon Mark Wilsont jogerősen 10 év börtönbüntetésre ítélték a múlt héten, miután mintegy 697 ezer forintot fizetett egy beépített CIA ügynöknek, hogy megölje kiskorú áldozatát, hogy a gyermek senkinek ne tudja elmesélni a szörnyűségeket amit vele tett az idős férfi. Mark Wilson nem volt ismeretlen a rendőrség számára, hiszen már kétszer is vádat emeltek ellene kiskorúak megrontása miatt – számolt be róla a New York Post.

A pedofil férfi a „bérgyilkosnak”elmesélte, hogy az áldozat édesanyját is meg akarja öletni, de mint később kiderült, a két gyilkosságra nem volt elég pénze. Wilson ezután azt remélte, hogy az áldozat édesanyja annyira elkeseredik majd fia hálálhíre miatt, hogy megöli magát.

„Ez volt az egyetlen választásom” – mondta a vádlott az ügynöknek a bírósági dokumentumok szerint.

Wilson ezek után 2000 dollár készpénzt, valamint egy a fiúról készült fotót adott át az ügynöknek, akit megerőszakolt korábban. Továbbá vásárolt egy sörétes puskát, hogy a bérgyilkosnak legyen mivel elintéznie az áldozatot.

Wilsont a Missouri állami autópálya-rendőrség egyik járőre tartóztatta le. Tavaly szeptemberben bűnösnek vallotta magát bérgyilkosság elkövetéséhez szükséges államközi létesítmények használatának vádjában. A férfi elleni gyermekbántalmazással kapcsolatos ügy még folyamatban van.