Szörnyű baleset: Élet és halál közt a világbajnok magyar ejtőernyős

A világbajnok Gál Szabolcs őrmester tudná csak elmondani, hogyan csúszhatott ki egy rutinos ugró kezéből az ernyő kupolájának irányító zsinórja, de ő most élet és halál között, ájultan fekszik a kórházban, ahol egymásnak adják a kilincset a neki vért adó honvédek, rendőrök, katonák. Talán a gerince, a gerincvelő nem sérült, még lehet esély a gyógyulásra, de nagy a valószínűsége hogy a fiatal bajnoknak ez volt az utolsó ugrása.

Sorban állnak a katonák, rendőrök, szolnoki civilek a vérellátó központok előtt. Mindenki várt adni jött, még Koller József dandártábornok, az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis parancsnoka is. Helikopteres ugrásnál, a Magyar Honvédség 34. Bercsényi László Különleges Műveleti Zászlóaljának kiképzése közben ért szörnyű baleset egy rutinos ejtőernyőst. Gál Szabolcs őrmesternek a Blikk információi szerint kinyílt az ernyője, de az ugrást figyelő ejtőernyősök szerint valahogy kicsúszhatott a kezéből az ernyő kupoláját irányító zsinór.

A szemtanúk szerint 100 km/h sebességgel csapódhatott a Szolnok melletti szandai rét földjébe április 25-én délután. Ha az ernyője nem nyitott volna nem is élte volna túl a zuhanást, így is eltört az összes bordája, mind a két combcsontja, térde, csípője, több csigolyája, megsérült a nyelőcsöve, légcsöve, veséje. Koponyáját megmentette az ugrásoknál kötelezően viselt sisak, de így is súlyos agyrázkódást szenvedett.