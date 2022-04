Szabálytalanság: sok helyen nem adják oda automatikusan a népszavazási szavazólapot

Bár a szavazókörökben kötelesek lennének a választás lebonyolítói kérés nélkül átadni a népszavazási szavazólapot is, mégis az Origó több forrásból úgy értesült, hogy ez sok helyen egyáltalán nem egyértelmű. Volt olyan szavazókör, ahol csak kérésre adták oda. Ez nem felel meg a szabályoknak, mivel a népszavazási lapot is kérés nélkül kéne adniuk az állampolgároknak, akik ezt követően azt elfogadhatják vagy elutasíthatják. Időközben az Origó folyamatosan kapja a híreket az újabb és újabb szabálytalanságokról.

A szavazatszámláló bizottságoknak a névjegyzék aláíratását és a szavazólapok kiadását mindkét választástípusban semlegesen kell megtenniük - hívta fel a Nemzeti Választási Iroda.

Az Origo több forrásból úgy értesült, és többen is jelezték kommentekben, hogy vannak helyek, ahol nem adják oda automatikusan a népszavazási lapot, hanem úgy indul, hogy "a népszavazási lapot is kéri?", vagy "ezt is kéri?" - és ha igennel válaszolnak, akkor adják át.

A törvény szerint ez így nem szabályos, mivel automatikusan adniuk kellene ezeket az íveket a szavazatszámláló bizottságban ülőknek. Az állampolgárok ezt követően azt elfogadhatják vagy elutasíthatják.

A népszavazási íveket kötelesek kérés nélkül átadni a választóknak a bizottságok



Az Origó azóta több megkeresést kapott az olvasóiktól, hogy a Sopron 31-es szavazókörben sem automatikusan, hanem csak kérdés után adják ki a népszavazási szavazólapot. Ugyanezt tapasztalták Vas megyében, Jákon, az 1-es számú szavazókörben és a budapesti 5. választókerület 6. sz. választókörében is olvasóink. Kállósemjénből is hasonló esetről számolt be az egyik olvasónk.

Budapest IX. kerület, 021. számú szavazókörből is hasonló hírt kaptak, miszerint megkérdezték kérik-e a népszavazási szavazólapot. De ezt csinálják a VI. kerületben, a Vörösmarty utcai iskolában levő szavazókörben is.

A szavazatszámláló bizottságoknak a névjegyzék aláíratását és a szavazólapok kiadását mindkét választástípusban semlegesen kell megtenniük -hívta fel a Nemzeti Választási Iroda (NVI) vasárnap. Vasárnap több szavazókörben is előfordult, hogy a szavazatszámláló bizottságok megkérdezték a választópolgárt, mindkét választás - az országgyűlési és a népszavazási - szavazólapját fel kívánják-e venni.

Az NVI felhívta a jegyzők figyelmét:a szavazatszámláló bizottságoknak kérés nélkül kell biztosítaniuk a választópolgároknak, hogy mindkét választástípus névjegyzéki rovatát aláírhassák. A szavazólapokat pedig az aláírásnak megfelelően kell átadniuk a választópolgárnak.