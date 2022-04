„Soha nem fogja látni, ahogy felnőnek” – ikrei születése után tudta meg az édesanya: rákos lett

Elvesztette a csatát egy édesanya, miután azt hitte a rákos tüneteiről, hogy azok csak ikrei születése miatt bekövetkezett utóhatások. Tizenkét hónappal a babák születése után, minden összeomlott körülötte.

A 36 éves Laura Stephenson úgy gondolta, a teste csak átállt, amiért rosszul érezte magát. A kórházban azonban a vizsgálatok sokkoló diagnózist eredményeztek. A háromgyerekes anyuka négyes stádiumú bélrák kínozta.

- Felhívott, amikor a kórházból hazafelé tartott az autójával, hogy hogyan közölje a hírt az édesanyjával – kezdte a férje, Mike Barnes.

Laura a végsőkig kitartott, egy éven keresztül küzdött a betegségével az orvosai segítségével. Azonban a rák mégiscsak erősebbnek bizonyult nála és elragadta a családjától, az alig egyéves ikreitől. Legidősebb, nyolcéves lánya nemrég megjegyezte: már nem emlékszik édesanyja hangjára.

Az édesanya egyébkén blogbejegyzésekben dokumentálta rákos útját, amiket Mike egy könyvben foglalt össze Nobody Said It Would Be Easy (Senki sem mondta, hogy könnyű lesz) címmel.

- Azt mondta nekem, hogy szeretné látni, ahogy a lányai felnőnek és megházasodnak. Csak annyit tudtam mondani, hogy látni fogod. De soha nem fogja látni, ahogy felnőnek. Teljes életet élt, de csak elment. Nem hagyta, hogy ez bármiben is megakadályozza. Ragaszkodott hozzá, hogy minden nap elhozz a lányát az iskolából. A rák nem akadályozta meg abban, hogy anya legyen és nem akadályozta meg abban, hogy dolgozzon és segítsen másoknak. Tudom, hogy elfogult vagyok, de ő egy csodálatos ember volt. Mindenki, aki találkozott vele, beleszeretett – mesélte gyermekei anyjáról Mike.

A család nyíltan és sokat beszél Lauráról, hogy emlékét fenntartsák három kislánya számára.