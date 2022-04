Mellbevágó részleteket közöltek a dunaföldvári családi tragédiáról

Hétfőn vették őrizetbe azt a dunaföldvári férfit, aki egy nappal korábban, ittasan egy kannából benzint locsolt szét saját háza konyhájában, majd azt öngyújtóval meggyújtotta úgy, hogy rajta kívül még ketten voltak bent.

A linóleumpadló azonnal begyulladt, majd a tűz az egész épületre kiterjedt.

Mindhárman ki tudtak menekülni az udvarra, de egyiküknek – a gyújtogató unokatestvérének – olyan súlyos égési sérülései lettek, hogy a kórházban meghalt.

A konyhában a tűzhely mellett egy gázpalack is volt, ami fel is robbanhatott volna, veszélyeztetve a szomszédos épületeket is. A járásbíróság nyomozási bírája 1 hónapra elrendelte a férfi letartóztatást. Tettéért öt évtől húsz évig terjedő vagy akár életfogytig tartó börtönt is kaphat.