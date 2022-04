Pancser rabló: pénzváltót akart kirámolni a IX. kerületben, de nem várt akadályba ütközött

Mindenre elszántan, felkészülten ment rabolni egy IX. kerületi pénzváltóba a 41 éves Cs. Dániel. A férfi mindent alaposan eltervezett: terepmintás kabátjának kapucniját szinte a fejébe húzta, maszkot, kesztyűt vett, hogy semmikép ne bukhasson le. Már éppen készült volna élete bűntényére, ami azonban nem hozta az elvárásokat, ugyanis a rablótámadás hamarosan inkább egy bohózatba illő menekülésbe torkollott: a pénzváltó alkalmazottja ugyan megijedt a fegyverrel hadonászó férfitől, mégis úgy döntött, hogy szembeszáll vele: az ajtófélfához szorította támadója pisztolyt tartó kezét, sőt, párszor az ajtót is rácsapta, így a rabló ahogy csak tudott, inkább elszaladt, és perceken belül már árkon-bokron túl volt.

Hiába minden, ugyanis a rendőrök sem tétlenkedtek, és napokon belül felderítették az ügyet, és már kattant is a bilincs Cs. Dániel kezén, aki azóta is bűnügyi felügyelet alatt áll. A rendőrség most adta át a tavaly novemberi eset iratait az ügyészségnek, és a biztonsági kamerák felételét is most hozták nyilvánosságra.

Mint kiderült, a pénzváltós a támadás során nem tudta, hogy csupán lőfegyverutánzattal néz farkasszemet, pláne, hogy annak igazi fegyvert idéző súlya volt.