Nyomtalanul eltűnt egy hajó a Balatonról: A 8 méteres „Chance” volt hazánk első versenyvitorlása

Az eltűnt vitorlás még 1972-ben épült a balatonfüredi hajógyárban. 30 éven keresztül az olimpiai vitorlázás meghatározó hajója volt, gyakorlatilag ez a hajó volt az első Soling típusú versenyvitorlás hazánkban. A Chance nevű vízi járművet a Magyar Vitorlás Szövetség ajándékozta egy balatonfűzfői vitorlásklubnak. Az építése óta számtalan versenyen részt vett, és a Kékszalagot is többször teljesítette. Jelenleg egy mintegy 20 éve működő balatonfűzfői vitorlásiskola tulajdonát képezi.

A hajó nívós versenyeken indult Fotó: Stricz Tamás

Csak daruval, vagy helikopterrel mozdítható

Az intézmény tulajdonosa letörten nyilatkozott a Borsnak:

- A hajó egy héttel ezelőtt még a telephelyen volt engedéllyel. Amikor észrevettem a hajó eltűnését, azonnal bejelentést tettem a rendőrségen – mondta Stricz Tamás. A telephely egy állami iparterület része, ahol különböző vállalkozások is működnek. Közülük többen is rendelkeznek térfigyelő kamerákkal, melyek az érintett részre is rálátnak. - A felvételeket a rendőrség fogja kielemezni, én pedig csak reménykedhetek benne, hogy a vitorlásunk előkerül. Tudni kell, hogy a hajó elmozdításához speciális berendezésre, darura vagy helikopterre van szükség. Az állványt nem lehet húzni sem közúton, sem murván, az őrzési helyét pedig még megközelíteni is nehéz – tudatta Stricz.



Tulajdonosa szerint sokáig készültek az ellopására

A férfinek meggyőződése, hogy a hajó ellopására valaki hosszú ideje készült.

- Nem láttam, hogy a hajót elvitte valaki, de nyilván ez történt. Bizonyos természetfeletti jelenségeket elfogadok, de ez esetben biztosan nem ilyesmiről van szó. A tőkesúlyos, 1 tonnás, 8 méteres hajók nem szoktak csak úgy eltűnni, eddig még nem tűnt el egy sem, de másmilyen tőkesúlyos sem a Balatonon – magyarázta Tamás, aki egyelőre senkit nem tud gyanúsítani a bűncselekménnyel. - Nem szólok bele a nyomozók munkájába, nem fogok okoskodni. A hajó eszmei értéke durván egymillió forint, vagyis átlépi a szabálysértési értékhatárt – mondta a férfi, és hozzátette: a hajó eszmei értékét növeli, hogy több olimpikon is utazott rajta.

Rejtély, ki vitte el Fotó: Stricz Tamás

Több százan tanultak rajta vitorlázni

- Több, mint 10 éven keresztül nemzetközi képesítésre készítettem fel tanulókat. Vizsgabiztos és hajózási konzulens vagyok, mellette pedig hivatásos hajós. A vitorlásomat 3 évvel ezelőtt vittem a telephelyre, hogy felújítsam. A pandémia közbeszólt, most szerettük volna elővenni. Erre a hajóra épült a vállalkozásom. A Nemzetközi Kishajó Vezetői képesítés megszerzésére irányuló tanfolyamok, tárgyi eszközeként, oktató és vizsga hajóként használtuk. A hajón több százan szereztek képesítést, tették meg az első lépést a vitorlázás felé.– fejezte be Stricz Tamás.