Niedermüller-labirintus: 15 perc alatt 10-en hajtottak tilosba

2020 áprilisában hirdette meg Niedermüller Péter Belső-Erzsébetváros fokozatos autómentesítését. A rövid távú cél az volt, hogy a VII. kerület Nagykörút és Kiskörút közé eső részét elkerülje a városon áthaladó forgalom. A hosszú távú tervként pedig azt jelölték meg, hogy csak az hajthasson be autóval, aki ott lakik.

„Vannak, akik semminek sem örülnek”

Először kísérleti jelleggel, 2020. augusztus 10-től vezették be 3 hónapra az új rendet, és a polgármester néhány nap alatt bebizonyította: nem csak Karácsony Gergely tud hatalmas felfordulást okozni a fővárosi közlekedésben. Niedermüller Péter egy hét elteltével elégedetten nyilatkozott az Indexnek: „A lakosság alapvetően örül a változásoknak. Vannak, akik jogosan hívják fel a figyelmet egyes nehézségekre, és vannak, akik semminek se örülnek.”

Egy év után pedig Balogh Samu, Karácsony Gergely kabinetfőnöke ítélte sikeresnek a „mintaprojektet”, mivel szerinte azóta jóval kevesebben autóznak keresztül Belső-Erzsébetvároson. A „forgalomcsökkentést” ugyan a Blaha Lujza tér felújítása közben kialakult tarthatatlan állapotok miatt rövid időre felfüggesztették, de tavaly szeptember közepétől ismét érvénybe lépett az idegtépő közlekedési rend – ami miatt tömegesen szabálytalankodnak az autósok.

Forgalomcsillapítás = autósszívatás

Belső-Erzsébetváros „újratervezése” egyebek mellett érinti a Dohány, a Dob, a Nyár, a Nagy Diófa, a Kis Diófa, a Káldy Gyula, a Király és a Wesselényi utcákat, valamint a Klauzál teret. A „forgalomcsillapítás” a legtöbb helyen azt jelenti, hogy az adott egyirányú utca egy rövid szakaszát ellenkező irányúra fordították. Így akadályozzák az utca forgalmát, amitől azt remélik, hogy az autósoknak elmegy a kedvük az áthaladástól. Tény, hogy az ellehetetlenített utcában így kevesebben közlekednek, az autós forgalom azonban jobban megterheli a környező, kisebb utcákat. Emiatt az ott élők több mint egy éve háborognak, követelve vissza a megszokott nyugalmukat, mások pedig a hatalmas kerülők miatt megnövekedő levegőszennyezés miatt aggódnak.

Igazi autóscsapda a Dohány utca

Ha valaki szeretne a Dohány utcán a Kiskörút felől a Nagykörútig haladni, az a Nagy Diófa utcánál szembesül az egyirányúsított szakasszal. Mivel se továbbmenni, se balra kanyarodni nem tud, ezért jobbra kanyarodva ki kell hajtania a Rákóczi útra, ahol ismét csak jobbra tud kanyarodni, és elindulni az eredeti szándékával pont ellenkező irányba. Ezután két lehetősége van folytatni az útját (a térképen kékkel és zölddel)… A „sietősebb” autósok közül sokan nem akarják megtenni a hatalmas és értelmetlen kerülőt, ezért inkább behajtanak a Dohány utca mindössze 50 méteres fordított szakaszába. Ezzel egyrészt egy 30 ezer forintos bírságot kockáztatnak, másrészt veszélyeztetik a többi közlekedő testi épségét. A figyelmetlenebbek vagy rutinból közlekedők egyébként a szabályosan behajtó troli mögött haladva akár „észrevétlenül” is megszeghetik meg a behajtási tilalmat.

15 perc alatt 10 autó a tilosban

A Dohány utcában az erzsébetvárosi önkormányzat tavaly szeptembertől a Nagy Diófa utca és a Nyár utca közötti szakaszt egyirányúsította az autósok számára, egyedül a 74-es troli és a kerékpárosok hajthatnak be a Nagykörút felé. Kimentünk a Dohány utca és a Nagy Diófa utca kereszteződéséhez, hogy megnézzük, hányan „rövidítik le” az utat, és hajtanak be a tilosba. Megszámoltuk hány autós dönt úgy, hogy a hatalmas kerülő helyett inkább kockáztat, és hajt be a forgalommal szemben a rövidke útszakaszra. Az eredmény megdöbbentő: 15 perc alatt 10 autós hagyta figyelmen kívül a sárga kerettel is kiemelt behajtani tilos táblát. A szabálytalankodók közt volt személyautós, robogós, teherautós és taxis is.

Tehernek érzik a forgalmi útvesztőt az erzsébetvárosiak

A belső-erzsébetvárosi lakosok úgy tűnik, máig nem tudtak megbarátkozni Niedermüller forradalmi közlekedésfilozófiájával. Erről tanúskodnak az elmúlt egy év bejegyzései a helyi Facebook-csoportokban. Sokan panaszolják, hogy azóta a saját lakásukat sem tudják megközelíteni, mások pedig a közterület-fenntartók sorozatos bírságolásai miatt lázadoznak.

István: „Valami egészen elképesztő ami most megy “forgalomcsökkentés” címén a kerületben. 43 éve élek itt. A mai napon konkrétan munkából jöttem hazafelé fáradtan és nem tudtam végigmenni a Dohány utcán, aztán kerültem a Dob felé, de nyilván ott sem jutottam semerre Káldy-Andrássy-Nagymező-Kertész-Wesselényi-vissza a Dohányra... hihhhetetlen... ez a forgalomcsillapítás??? Ez?? Aztán vissza kellett mennem a Kazinczy utcába, ismét a fél világot körbe kerülve kellett megoldani, hajrá környezetvédelem, hajrá Niedermüller!”

Mónika: „Én is 43 éve élek itt, és ekkora marhaságot senki nem csinált a kerületben…”

János: „Dohány utca? Az már így is járhatatlan. Na és a Wesselényi se piskóta.”

Erhard: „...nem csupán a rutinból vezetés miatti tiloson áthajtás veszélyes, hanem ez az agyatlan, kretén, irritáló, hónapról hónapra ide-oda, random szabály változtatgatás és összevissza módosítás is... Kedden még ideiglenesen kétirányú szerdán már újra »forgalomcsillapított« utcák stb. Mindez a belváros közepén.. Kabaré.”

Sándor: „Igen, az első alkalommal megszokásból én is belementem és nem volt elnézés.. sima pénzlehúzás a 30 000 büntetés.”

Pierre: „Kereszteződéstől következő kereszteződésig behajtani Tilos, aztán mehet tovább a forgalom a Wesselényi utcán, ez minden csak nem forgalomcsillapítás! Nettó pénzbehajtás.”

Tamás: „A Nyár utcában tízszeresére nőtt a forgalom és padlógázzal közlekednek a Dohánytól a Wesselényiig.”

Ágnes: „Nem tudja valaki, hogy mikor fogjak felülvizsgálni a »forgalomcsökkentést« es visszaadni a Klauzál utca békéjét?”

Karácsony Gergely évek óta üldözi az autósokat

A fővárosi közlekedése 2020 óta rendszeresen összeomlik, aminek legfőképp az autósok isszák meg a levét. Először jöttek az értelmetlen és átgondolatlan körúti biciklisávok, amikről a főpolgármester sem a lakossággal, sem a civil szervezetekkel nem egyeztetett. Majd szinte egyszerre rendelte el a legfontosabb közlekedési csomópontok felújítását, az eszetlen kapkodás miatt eközben gyakran egyszerre zárták le a fő- és elkerülő utakat, Az amúgy is zajló belvárosi metrófelújítás idején fogott bele a pesti alsó rakpart átépítésébe, majd másfél évi töketlenkedés után csak júniusban záratta le a Lánchidat a felújítás miatt. Nyáron jöttek a Blaha Lujza tér felújítási munkálatai forgalomterelésekkel, betontömbökkel, sávlezárásokkal. Amikor Karácsony Gergelyt a tarthatatlan közlekedési állapotokkal szembesítették, azt javasolta az autósoknak: „szálljanak ki a kocsiból, és menjenek gyalog”.

A főpolgármeser szerint a gyorshajtók a gond Budapesten, nem a dugók

A múlt héten Karácsony Gergely – az állandósult budapesti dugók helyett – a gyorshajtókat jelölte ki a fővárosi közlekedés mumusaként. A „dugók ura” ezért közlekedésbiztonsági társadalmi vitát ígért – ami persze támogatandó dolog, még ha olyasvalaki kezdeményezi is, aki kerékpárral gond nélkül hajt át a piroson, és magától értetődően közlekedik a buszsávban szolgálati autójával.

Tavaly ősztől is sorozatosak voltak a szabálytalanságok

A Metropol már tavaly szeptemberben kint járt a helyszínen, amikor a Blaha Lujza téri fejetlenség után nagy csinnadrattával újra megnyitott Rákóczi úti sávok némi levegőhöz juttatták az autósokat, azonban a környező utcákban eluralkodott az őskáosz. Akkor is azt tapasztaltuk, hogy pont a Dohány utcai irányfordítás miatt történik a legtöbb szabálytalankodás: az összezavarodott autósok sorban hagyták figyelmen kívül a behajtani tilos táblát.