Nagygyörgy Anett: szeretnék egy szalont és saját ruhamárkát

Név: Nagygyörgy Anett

Lakhely: Pomáz

Életkor: 22

Magasság: 158 cm

Csillagjegy: Halak

Kedvenc étel: nincs

Kedvenc ital: szénsavas víz

Kedvenc zene: ZHU - Good life

Kedvenc parfüm: Diesel - Loverdose

Nagygyörgy Anett vagyok, 22 éves, és Pomázon élek. Lázadó tini voltam. Tizenötéves koromtól öt évig egy játszóházban dolgoztam. Elsősorban a rendezvények, pl. születésnapi ünneplések lebonyolítása volt a feladatom. Volt, hogy egy nap 22-23 is. Volt ott állatsimogató és mindenféle programok.

Aztán úgy éreztem, hogy váltanom kell. Most vendéglátóban dolgozom, házhoz szállításhoz csomagolok, de néha járok pultozni. Halak csillagjegyűként szeretek álmodozni. Szívesen hoznék létre egy szalont, egy saját ruhamárkát. Mostanában elkezdtem, festeni és varrni. Vászonképekre varrok mintákat, és azt még kiszínesítem festékkel. Van egy olyan munkám, amin egy nő ugrik egy boros pohárba. Ezen kívül van, hogy „papírra vetem” a gondolataimat, élményeimet, és van egy netes oldalam, ahova aztán ki is teszem. 4-5 ezres olvasótáborom van itt, és a facebook oldalamon is.

A versenyre azért jelentkeztem, mert bár statisztaként 15 éves korom óta járok klip forgatásokra és először tizenhét évesen fotóztak, de csak mostanra lett teljesen egészséges az önbizalmam hozzá. Ezen kívül az is motivált, hogy nem emlékszem szépségversenyeken hozzám hasonlóan tetovált indulót, főleg nem szépségkirálynőt. A párom is támogatta az elhatározásomat. A verseny hozhat nagyobb ismertséget, újabb munkákat. Szeretem, ha fotóznak, de csak akkor, ha jó társaság jön össze. A jó képeket pedig kiteszem a netre.

Ha tükörbe nézek, minden nap más apró dolog nem teszik, de a szememmel és a kisugárzásommal mindig elégedett vagyok. Ezek a fontosak. Régebben sokat sminkeltem, ma már legfeljebb tíz-húsz percet szánok rá. Kifestem a szempillám és bronzosítót teszek az arcomra. Buliba még szóba jön a rúzs és az alapozó. Nem szeretem az extrán durva sminkeket. A természetesség fontosabb és a férfiak is inkább ezt szeretik. Én nem nagyon foglalkozom vele, de a barátnőim gyakran megjegyzik, hogy mennyien utánam fordulnak.

A ruhatáram változó. A fél ruhatáramat csak egyszer viseltem. Inkább elegáns lennék, de annyit nem költök ruhákra, úgyhogy inkább sportos vagyok. Magassarkút csak kivételes alkalmakra veszek fel. Akár melegítő alsóban és pulcsiban is kimegyek az utcára.

