Nagy Nóra: csoki hetente legfeljebb egyszer jöhet szóba

Név: Nagy Nóra

Lakhely: Budapest

Életkor: 21

Magasság: 174 cm

Fotó: Lajos-Nagy Zsolt

Csillagjegy: Kos

Kedvenc étel: penne arrabita

Kedvenc ital: Latte Macchiato

Kedvenc zene: Eminem – Lose Yourself

Kedvenc parfüm: Marc Jacobs Daisy

A nevem Nagy Nóra, 21 éves vagyok és Erdélyből származom, Brassótól hatvan kilométerre egy kisvárosból. Havonta hazautazok. Ez 750 kilométeres út, 14 órás buszozás. Régi álmaim közé tartozott, hogy Budapesten élhessek. Ehhez azonban új célok, kihívások, tervek is társultak. Ősszel jöttem át, és jelenleg első éves hallgató vagyok a Műszaki Egyetem nemzetközi gazdálkodás szakán. Emellett kozmetikusnak is tanulok.

A verseny kiírást Kárpáti Rebeka Instagram-oldalán láttam még januárban. Mindig foglalkoztatott a szépségipar, a modellkedés, a fotózás és gondoltam kipróbálom. Erre a versenyre egy új kihívásként tekintek. Erdélyben vettem már részt divatbemutatókon, és pár fotózáson is. Ahol lakom, van egy ügynökség, ahol foglalkoznak divattervezéssel és ők kerestek meg. Tetszett nekik a magasságom, és hogy vékony vagyok. Élveztem, hogy már korán reggel mentünk sminkelni, fodrászhoz, ruhákat próbálni és bemutató hangulata is izgalmas élmény volt. Tetszett a fotózás is, részt vettem modellképző tanfolyamon is, ahol szintén fotóztak.

Fotó: Lajos-Nagy Zsolt

A versenyen indulásomról szóltam a szüleimnek, a barátomnak, és a négy évvel idősebb bátyámnak is, aki szintén modellkedett. A részvételem ismertebbé tehet, a személyiségem fejlődéséhez is jó lesz, és a hobbi modellpályámon is lendíthet.

Ha belenézek a tükörbe szépnek és magabiztosnak látom magam. Szép a szemöldököm és a szám is. Gyakran kapok kedves megjegyzést a külsőmre. Minden nap használok alapozót, natúr barnás színű rúzst, foglalkozom a szemöldökömmel, mert ezektől jobban érzem magam. Ezek így együtt max. húsz perc. Ritkán megyek buliba, akkor a készülődés két óra. Ami az utóbbi időben nagyon tetszett, az a fogszabályzóm volt.

Kis koromban kosárlabdáztam. Most heti egyszer edzőterembe megyek. Nagyon sokat futok, hasra és lábra is erősítek. Vigyázok az alakomra, igyekszem a lisztet és a cukrot kihagyni. Csoki legfeljebb egyszer jöhet szóba hetente.

Ruhák színéből nálam a legtöbb a fekete, aztán jön a fehér, a szürke, a drapp és a blézs. Van huszonöt pár cipőm, a többsége sportos, hat-hét kabátom és farmerből is huszonöt. Inkább sportosan öltözködöm, Az ismertetőm a kapucnis felső. Magas sarkú cipőt sajnos csak ritkán tudok felvenni a magasságom miatt.

