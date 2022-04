Mobil nélkül szinte képtelenség jegyet venni a budapesti tömegközelekedésre

Bérlet híján könnyen rákényszerülhet az ember az automatás jegyvásárlásra. Előfordulhat, hogy – a jegyet, bérletet igazoló alkalmazást elérhetetlenné téve – lemerül a mobilunk, vagy az idősebb korosztály hagyománytisztelő képviselőjeként papír alapú jegyeket használunk. Ilyenkor azonnal elkezdünk keresgélni egy automatát vagy jegyárusítópontot. De vajon találunk-e? A Metropol olvasója levele alapján végigjártuk a XX. kerület tömegközlekedési csomópontjait, hogy megtudják, tényleg ennyire nehéz-e beszerezni a szabályos közlekedéshez szükséges jegyet vagy bérletet.

5 perc helyett 1 óráig keresgélt működő BKK-automatát

Alább az egyik olvasó, Horváth Zoltán György műegyetemi mesteroktató levele, aki a főpolgármester által leszereltetett BKK-automaták hiánya miatt csaknem 10 kilométert kerekezett.

„2022. április 6-án kora reggel - miként máskor is sokszor - biciklivel »kiugrottam« a házunktól kb. 300 méterre található XX. kerületi, Tátra téri piacnál levő automatához az egyik fiamnak BKK-bérletet venni. Egy hölgyet kivártam, akiről kiderült, hogy megszakadt a vásárlása. Aztán a fizetésnél nekem is megszakadt… Sebaj, biciklivel elugrom a kerület Városközpont megállójába a BKK-automatához: a képernyőn a kiírás, hogy »Üzemen kívül«. A közeli Baross utcai megállónál is biztos van automata, hiszen ott is legalább 10 busz megáll. Hát nincs. Sebaj, a 3-as villamos végállomásán a Gubacsi útnál biztos van automata. Hát nincs. Következett a Határ út és a Nagykőrösi út kereszteződése, ott már többször vettem jegyet-bérletet. Leszerelték az automatát - hűlt helye. Irány a Határ úti metrómegálló, Budapest egyik legforgalmasabb csomópontja. A felszínen egyetlen automata sincs. A metróbejáratnál a korábbi jegypénztár megszüntetve, most sötét ablakos forgalmi iroda. Az aluljáróban mindössze kettő automata árválkodik, a megfelelő sorállással. Itt végül lett bérlet. Öt perc helyett egy óra időráfordítással, 600 méter biciklizés helyett mintegy 10 km-es biciklitúrával. A XX. kerület összes csomópontját bejártam, máshol bizonyosan nincs automata - tehát reggel az összes(!) kerületi automata működésképtelen volt” – írta az olvasó.

Elsőként Pesterzsébet városközpontjában jártak, ahol egyetlen automatát találtak. Ezúttal nem volt „üzemen kívül”, azonban felmerült a kérdés, hogy ha ez az egy gép meghibásodik, hogy vesznek jegyet a központban a pesterzsébetiek.

A Baross utcai buszmegállóhoz érve elsőre nem találták meg az automatát. Némi keresgélés után ráleltek: ki tudja, miért, alaposan elrejtve, fordítva szerelték fel.

Egy olvasó állítása szerint a Határ úton végigtekerve nem talált jegyautomatát, még a 3-as villamos végállomásán, a Gubacsi út-Határ út találkozásánál sem. És valóban: csupán az út a legvégén, a metrómegállóban találtak automatákat.

Tovább haladva, sem a Gubacsi úti végállomáson, sem a 3-as villamos következő megállójában a Nagykörősi út-Határ út találkozásánál nem volt automata. Korábban ugyan voltak, de ezeket spórolásra hivatkozva leszerelték.

A Határ úti metrómegállóhoz érve szintén beigazolódott az olvasó állítása: a korábbi 4 jegyautomata helyett már csak 2 található a metróaluljáróban. A korábbi – mostanra bezárt – jegyiroda sötét ablakainál pedig már nem jegyet vásárolni.

Karácsonyék minden 6. jegyautomatát leszereltettek

Tavaly nyáron a főváros vezetése több csomóponti jegyárusító pontot is megszüntetett, a 364 budapesti jegyautomatából minden hatodikat leszereltette – pénzhiányra és a mobilos jegyeladásokra hivatkozva. Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója akkor emlékeztetett arra, hogy még 2014-ben, a frissen üzembe állított 300 új automatának köszönhetően megszűntek a sorban állások, és 10 milliárd forinttal nőtt a jegyárbevétel. A vezérigazgató szerint pénzhiányra hivatkozni éppen ezért teljesen fölösleges volt.

Jegy- és bérletvásárlás alkalmazással

A Budapest Go applikációval történő jegyvásárláskor az applikációs regisztrációval léphetünk be vagy Google-, Facebook- vagy Apple-fiókkal, amelyhez utána az alkalmazásban férhetünk hozzá. A metrónál a jegyet kódbeolvasással lehet érvényesíteni a bejáratnál található kis oszlopoknál. Ha bérletünk vagy napijegyünk van, válasszuk ki a metró ikont (jobbra fent), majd az animált ábrát mutassuk be a metróbejáratnál. Ellenőrzéskor a jegy és a bérlet részleteinél (jobb felső sarok) található kódot kell bemutatnunk. Buszon, első ajtós felszálláskor olvassuk le a telefonnal a jármű ajtajánál elhelyezett QR-kódot. Ezután a megjelenő animált ábrát mutassuk be a járművezetőnek.