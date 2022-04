Megrázó vallomás: Már a pocsolyából isznak a körbezárt Harkovban

Jana alig több, mint egy hónappal ezelőtt még vidáman tervezte az életét a barátjával. Harkovban éltek békében és szerelemben. Miután az oroszok megtámadták Ukrajnát, a férfi így szólt a kedveséhez: „Drágám, mentsd az életedet!” A nő vonakodva ugyan, de engedett a kérésnek. Egy érzelmes csókváltás után kiment az utcára és elkezdett stoppolni. Először csak az egyik szomszédos települést célozta meg.

A normál körülmények között alig másfél órás út ezúttal több, mint 7 órát vett igénybe, miközben vadászgépek repkedtek felettünk. Rettegtünk, hogy mikor találja el egy bomba az autópályát, vagy akár az autónkat – emlékezett vissza Jana, akivel a budapesti BOK Csarnokban kialakított menekültbázison találkoztunk. A fiatal nő nem sokkal később Kijevig ment tovább.

- Sokat azt gondoltuk, hogy a metróban biztonságban vagyunk, de tévedtünk. Ugyan magát az állomást, ahol több száz emberrel együtt megbújtam, nem érte találat, de a környező épületeket igen. A robbanások akkora rezonanciát okoztak, hogy a sok 10 méterrel a föld alatt is érezni lehetett. Az üvegek betörtek, és számtalan cserép rám hullott. Csak a szerencsének köszönhetem, hogy nem sérültem meg – mondta a fiatal lány.

Jana Budapestre menekült Harkovból Fotó: Bors

Jana most telefonon, illetve interneten keresztül tartja a kapcsolatot az otthon maradt szeretteivel.

- A szüleim nem jöhettek velem, mert vigyázniuk kell a 90 éves nagymamámra. Tőlük tudom, hogy Harkov környékén egyre rosszabb a helyzet. Már nincs sem gáz, sem vezetékes víz. Az emberek az utcán főznek, és sokan a pocsolyákból isznak. A boltok polcai üresek. Ha mégis hozzá lehet jutni palackozott vízhez, annak az ára legalább ötszörös. A háború előtt egy üveg ásványvízért 6 hrivnyát kellett fizetni, most a nyerészkedők 30-at is elkérnek érte. (Egy hrivnya átszámítva 11 forint. Magyar viszonylatban egy 330 forintos víz talán nem tűnik drágának, de az ukrán átlagfizetéshez képest az összeg valóban horribilis.) Angol lapértesülések szerint az orosz csapatok közül jó néhány század is éhezik, így a katonák már a falvakban és városokban összefogott kutyákat eszik meg.