Magda Liliána: kezdő spanyoltanárként dolgozom

Név: Magda Liliána

Lakhely: Budapest

Életkor: 21

Magasság: 160 cm

Csillagjegy: Bak

Kedvenc étel: sushi

Kedvenc ital: limonádé

Kedvenc zene: J Balvin - Loco Contigo

Kedvenc parfüm: Tom Tailor - For Her

Magda Liliána vagyok, 21 éves, másodéves politológus és spanyol nyelvű bölcsész hallgató a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Öt nyelven beszélek: spanyolul, angolul, portugálul, olaszul és franciául. Az iskola mellett kezdő spanyoltanárként dolgozom és korrepetálok. Szeretek emberekkel foglalkozni, részt veszek egy mentor-hallgató programban, ahol olyan halmozottan hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozunk, akiknek nem minden körülmény adott a tanulásukhoz. Őket segítjük a mindennapi életben.

Öltözködésben szeretem az elegáns, de egyszerű szép ruhákat. Viszonylag sok ruhám van, de megfontoltan vásárolok, nincs olyan, amit nem vettem még fel. Azokat a ruhákat, amik feleslegessé váltak, azokat eladományozom.

Ha belenézek tükörbe egy olyan lányt látok, akire büszke lenne a kis kori énem. Elégedett vagyok magammal, az alakommal, a számmal és a szememmel. Az utóbbi kék, de ha mérges vagyok, akkor zöldre vált. Nem sokat időzök a tükör előtt, reggelente legfeljebb öt percet arcápolási rutinnal. Ritkán sminkelem magam, csak akkor, ha különösebb helyre megyünk.

Kedvenc sportom a boksz, amit 16 évesen kezdtem. Két évig versenyeztem, mérkőztem magyar bajnokságon, budapesti kupán.

Hobbim a modellkedés és szeretnék ebben is eljutni egy magasabb szintre és bizonyítani magam felé. Már tavaly is jelentkeztem a Tündérszépekre, mert régi álmom volt részt venni egy szépségversenyen, és úgy gondoltam, idén is megpróbálom, annak ellenére, hogy akkor nem jutottam be a döntőbe. Kicsit csalódott voltam, de létrehoztam egy külön portfóliót, amit kitettem a netre. Az instagram oldalamnak már több, mint tízezer követője van. Korábban modellkedtem, és a tavalyi indulásom ezen a pályán sokat lendített. Sok cég megkeresett, hogy működjek velük együtt. Több divattal, ruhával és kiegészítővel foglalkozónak lettem a modellje, de vannak szépségápolási termékek forgalmazóitól is megkereséseim is, és ezek már fizetős munkák.

A tavalyi verseny új ismeretségeket is hozott. Van egy lány, akire tavaly szavaztam és döntős lett. Ő elmesélte, hogy egy évvel korábban is próbálkozott, akkor nem ez nem sikerült, de nem adta fel. Ez is lökést adott az újabb jelentkezéshez.

