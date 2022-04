Külföldi sajtó: Orbán Viktor akkorát nyert, hogy az ellenfelei is tátott szájjal figyelték

A német Tagesschau honlapján ezt írja: „A kormány váratlanul nagy arányú sikerét elemzők azzal magyarázzák, hogy a választók elégedettek az ország helyzetével. Orbán tizenkét éve tartó irányítása alatt bizony sok magyar életkörülményei javultak” – húzta alá a cikk.

A Frankfurter Allgemeine Zeitungban arról írnak, hogy a baloldali összefogás képtelen volt beváltani a hozzá fűzött reményeket. Az eredményt a lap szerint is az ukrajnai háború jelentette kihívás betonozta be: míg Orbán Viktor következetesen Magyarország békéjének és biztonságának megőrzése mellett állt ki, Márki-Zay Péter azzal vádolta a kormányt, hogy még a NATO-nak is hátat fordít.

A brüsszeli székhelyű Euronews hírcsatorna kiemeli, hogy Orbán Viktor nagyon erős választási mandátummal utazik Brüsszelbe legközelebb.

A francia Le Figaro szerint a győzelem sokkal simább és nagyobb arányú volt, mint ahogy azt a voksolás előtti felmérések jelezték.