Kritikus állapotban szállították kórházba a testvéreket: „Az apa tettei mentették meg a gyermek életét”

Az orvosok azonnal ellátásba vették, miközben az édesapa rendőrökkel együtt ment vissza az otthonába. Ám amikor beléptek az ajtón, sokkoló látvány fogadta őket: addigra a nő már 7 éves kisfiát is megsebezte.

A testvért is kórházba szállították, a rendőrök pedig letartóztatták a 29 éves Sydnie Jeffersont. A fiúk anyja állítólag bevallotta, hogy nyakon szúrta gyermekeit.

- Az apa cselekedete valószínűleg megmentette a gyermek életét azzal, hogy bevitte a kapitányságra ahelyett, hogy megvárta volna, hogy hívjanak valakit, aki reagál – mondta Richard Ford, rendőrparancsnok.

A nyomozók szerint két másik gyermek is tartózkodott a házban, de egyikük sem sérült meg. De a biztonság kedvéért őket is kórházba szállították kivizsgálásra. A rendőrök azt is elárulták, hogy már korábban is kellett reagálniuk a család otthonában történtek miatt.

- A családom megsérült, a családom összezavarodott, a családom szomorú. Nem tudom, mi kell ahhoz, hogy valaki reggel 6-kor felébredjen, és csak úgy elkezdjen gyerekeket szurkálni – mondta a sokkos állapotban lévő Chrissy Griffin, a hős édesapa nővére.

A rendőrség közölte, hogy a nyomozók egy kést találtak a padlón a ház második emeletén, és hogy Jefferson ruháján vér volt. Azt is mondják, hogy egy alkalommal Jefferson elhagyta a házat, felhívta a családtagjait, és azt mondta nekik: "A fiaim elmentek", majd felhívta a rendőrséget, hogy feladja magát.

Blaine Jones ügyvéd, aki Sydnie-t fogja képviselni a bíróságon, azt mondta, hogy ügyfelének valószínűleg mentális problémái vannak - számolt be róla a Crime Online oldala.