Közleményben magyarázkodik a Kinder: Ez okozta a szalmonella mérgezést

A Kinder tojásokkal összefüggésbe hozott szalmonellajárványt a belga gyár rossz minőségű vajteje okozhatta – közölték az európai egészségügyi tisztviselők. A szakértők elmondása szerint a romlott tej feldolgozását azonosították a szalmonella okaként két termékben is, a csokitojásnál és a praliné csokoládéknál.

„Ez a járvány gyorsan terjed, és a bejelentett esetek közül eddig a gyermekek voltak a legveszélyeztetettebbek a súlyos fertőzés szempontjából” – áll az európai járványügyi hivatal jelentésében.



Megjegyezték, hogy további vizsgálatokra van szükség annak megállapítására, hogy hogyan történt a probléma, és azt is ki fogják deríteni, hogy a szennyezett nyersanyag felhasználásra került-e más feldolgozóüzemekben. Pénteken a Ferrero, a csokoládétermékek mögött álló vállalat bejelentette, hogy tavaly június óta a belgiumi Arlon telephelyén gyártott Kinder-család termékeinek szélesebb körű visszahívását. A korábbi visszahívás csak a 2022. október 7-ig tartó minőségmegőrzési idővel rendelkező termékekre vonatkozott a Kinder Surprise, Kinder Mini Eggs, Kinder Surprise 100g és Kinder Schokobons között.



Miután kiderült, hogy Magyarországra is került a szalmonellás csokoládékból, a NÉBIH egy listát is kiadott azokról a Kinder termékekről, amiket biztonsággal lehet vásárolni.

A kontinens kilenc országában legalább 150 gyermek betegedett meg azóta, hogy az első esetet azonosították - írja az Evening Standard.

