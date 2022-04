Kitálalt az orvos: Egyesek ezért nem tudják elkapni a koronavírust

A koronavírus-járvány kezdete óta néhányan többször is megfertőződtek a betegséggel, míg mások teljesen elkerülték azt annak ellenére is, hogy akár szoros kapcsolatba kerültek egy igazoltan fertőzött személlyel. Dr. Cliona O'Farrelly dublini immunológus professzor egy rádoióműsorban magyarázta el, mi a helyzet a jelenséggel.

A szakember szerint négy oka is lehet annak, hogy valaki nem kapja el a koronavírust. Közrejátszik ugyanis a társadalmi-gazdasági háttér, a jó általános egészség, a körültekintő magatartás, illetve a még jelenleg is vizsgált veleszületett immunválasz is.

– Az emberek életvitele nagyban függ a körülményeiktől, emellett vannak olyanok, akik

az immunrendszerüknek köszönhetően rezisztensek a vírussal szemben.

– Jelenleg ilyen embereket keresünk, hogy kutathassuk a jelenséget. Úgy gondolom tehát, hogy a következők befolyásolhatják a koronavírus kivédését: a társadalmi-gazdasági helyzet, az általános egészségi állapot, a megfelelő óvintézkedések betartása és a veleszületett ellenállás – magyarázza a professzor.

A magyarázatok közé tartozik a körültekintő magatartás is: sokan a korlátozások feloldása ellenére is rendszeresen fertőtlenítenek, és maszkot viselnek.Fotó: Pexels

Dr. O'Farrelly egy jelenlegi, hepatitis C vírussal kapcsolatos kutatása alapján vizsgálja az immunválaszos ellenállást. Mint mondja, a megbetegedéssel szemben sokan természetesen védettek.

Adatokkal rendelkezünk arról, hogy akik a kutatás során nem fertőződtek meg hepatitis C-vel, egy veleszületett immunválasznak köszönhetik a védettséget, ami a vírussal való találkozáskor azonnal beindul

– mondta a szakember, hozzátéve, hogy a kutatáshoz jelenleg is keresik azokat az embereket, akik már kétszer is ellenálltak a Covid-19 megbetegedésnek: egyszer a vírus kirobbanásakor, egyszer pedig az omikron variáns elterjedése idején annak ellenére, hogy közvetlen környezetükben igazolt fertőzöttel álltak kapcsolatban.

Dr. O'Farrelly a jövőre nézve is elmondta meglátásait.

Szerinte az embereknek továbbra is óvatosnak kell lenniük, mert egy újabb koronavírus-hullámmal komoly veszélybe kerülnek azok, akikre kifejezetten kockázatos a megfertőződés, ráadásul mostanra az egészségügyi dolgozók is kimerültek.

Sajnos nincs vége. A koronavírus mindaddig vissza fog térni, amíg az egész világ immunis nem lesz rá.

– mondta a professzor, aki szerint kiváltságosak vagyunk, hogy ilyen rövid idő alatt biztosították az emberek számára a többszöri vakcinázás, ezzel a védettség lehetőségét.