Kis híján tragédiába torkollott egy vidám, óvodás kirándulás Szentendrén, amikor egy furgon sofőrje egyszer csak a gyerekeket szállító busz elé vágott, és egy hatalmasat büntetőfékezett. A furgonos ugyanis a 11-es útról akart jobbra kanyarodni, egyenesen a busz elé, azonban ez nem sikerült, csak később.

Fotó: Police

A rendőrségi tájékoztatás szerint viszont, mikor a sofőr végül beérte a külső sávban haladó buszt, amit meg is előzött, azonban ahelyett, hogy tovább autózott volna, inkább a busz elé vágott, és egy hatalmasat fékezett annak ellenére, hogy a busz elején, illetve hátulján jól látható jelzés figyelmeztetett mindenkit: a jármű gyerekeket szállít.

A busz sofőrje, bárhogy is próbálkozott, nem tudta elkerülni a balesetet, így 40 kicsivel a fedélzetén egyenesen a büntetőfékezőbe csapódott. Szerencsére a 20, 3 és 6 év közti kislányt, és ugyanennyi kisfiút utaztató buszon egy gyermek sem sérült meg, sem pedig az öt, őket kísérő óvónő, ugyanis mindenki használta a biztonsági övét.

Mind a két jármű megsérült, a sofőr mégis állítja: nem büntetőfékezett - Fotó: Police

Az 50 éves pilisvörösvári furgonos azonban nem ismerte el tettét, mi több, még panasszal is élt a gyanúsítás ellen, mint mondta: ő nem érzi úgy, hogy büntetőfékezett volna. Ezt annak ellenére állította, hogy egy szemtanú szerint a buszhoz olyan közel vágott be, hogy a járműnek esélye sem lett volna megállni, emellett azt is kiemelte: a külső sávban egy kocsi sem volt, így a fékezést semmi nem indokolta. Úgy tudjuk, hogy a buszt egy tapasztalt, jó sofőr vezette, vélhetően az ő rutinjának köszönhető, hogy a kicsik és óvónőik épségben megúszták az esetet. A férfi ellen eljárás indult, a jogosítványát pedig a helyszínen bevonták.