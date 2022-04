Kijevi menekült Budapesten: A táskám nélkül nem megyek el!

A háborús válság egyik legalávalóbb lopását követte el egy férfi Zugló vasútállomáson: egy kijevi menekült ugyanis éppen jegyet akart venni, amikor kiskutyáját, mind a két táskáját és laptopját is ellopta egy pizzás dobozt szorongató férfi. A menekült és a rendőrség már hetek óta üldözte a tolvajt, mivel bár Kesha kutyus a közösségi összefogásnak hála visszakerült gazdijához, sem a laptop, sem a táskák, sem pedig a tolvaj nem került elő. Kedden reggel azonban a zsaruk végül a XV. kerületben elfogták a 19 éves V. Milánt, aki beismerte a lopást, és az is kiderült: több tolvajlás is a számlájára írható. A két táska azonban még mindig nem került elő, korábban a Borsnak a kijevi férfi magyar segítője elmondta: a menekült addig nem is hagyja el az országot, míg minden holmiját vissza nem kapja, ugyanis míg laptopján az összes munkája, táskáiban hazája minden emléke rejtőzik.

Elfogták azt a tolvajt, aki pizzás dobozt szorongatva lopta el a kijevi menekült kutyáját és értékeit Fotó: Police.hu

– Addig továbbra sem megy haza, míg mindent vissza nem kap, hiszen a számítógépen és a táskákban volt mindene. Ezért lakást is bérelt Budapesten, hogy megvárja, míg ezek előkerülnek – mesélte lapunknak a férfi segítője. Hozzátette, a férfit kihallgatták, de azt egyelőre még ők sem tudják, hogy mit mondott a táskákról és a laptopról. Az viszont bizonyos, hogy tettestársa még szabadon van.

Az eb megkerült, ám a laptop és a két táska nem, az ukrán férfi pedig addig nem hagyja el az országot, amíg meg nincs mindene Fotó: Facebook

– Akit elkaptak, ő volt a tolvaj, viszont egy szemtanú elmondta, hogy ketten voltak: egyiküknél a laptopot, míg másikuknál a kutyát látta – szögezte le. Remélik, hogy a tolvaj és annak vallomása alapján a hiányzó holmikra is rátalálnak a zsaruk. – Szinte biztos, hogy a táskákon és a gépen is túladott, most abban reménykedünk, hogy a rendőrség vissza tudja szerezni – mondta.