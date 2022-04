Kettészakad az ország: jégesővel és viharral csap le az országra a hidegfront

Vasárnap hosszabb-rövidebb időre mindenhol kisüt a nap, de a keleti, északkeleti tájakon, valamint északnyugaton elszórtan egy-egy futó zápor kialakulhat, néhol apróbb szemű jég és erős, viharos széllökés is kísérheti a záporokat, egy-egy helyen esetleg az ég is megdörrenhet. Az északi-északnyugati szelet élénk, erős, a Dunántúli-középhegység magasabb részein akár viharos lökések is kísérhetik. Reggel -1 és +6, délután 10 és 15 fok között alakul a hőmérséklet.

Hétfőn napos-gomolyfelhős időre van kilátás, de csak keleten, északkeleten alakulhat ki helyenként futó zápor, kezdetben esetleg hózápor. Még többfelé élénk, néhol erős lesz az északnyugati szél. Hajnalra -4 és +3 fok közé hűlhet a levegő, napközben pedig 10-15 fokot mérhetünk.



Kedden sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk, említésre méltó csapadék nem várható. Általában gyenge, mérsékelt marad a szél. Reggel helyenként még fagyni fog, de délutánra már 13 és 20 fok közé melegedhet a levegő.