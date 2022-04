Hátborzongató képsorok: UFO jelent meg a NASA videóján

A Nemzetközi Űrállomás (ISS) kamerái rögzítettek egy kúp alakú tárgyat, ami 20 percig követte a űrállomást a Föld körüli pályán. A felvételt rögtön kiszúrták olyan portálok, melyek kifejezetten az űrbéli anomáliákra vagy földön kívülinek vélt technológiákra szakosodtak.

Egy UFO-rajongó úgy véli, hogy megpillantott egy földönkívüli hajót, ami próbálta nem megijeszteni az űrhajósokat, miközben űrsétán voltak a Nemzetközi Űrállomás közelében.

Scott C. Waring önjelölt szakértő azt állítja, hogy több mint 15 éve figyeli az ISS kamerájának felvételeit, ami elég ahhoz, hogy tudja, hogy az általa látott izzó tárgy alakja és színe alapján egy idegen űrhajó.

A NASA felvételeiből megosztotta a távolban észlelt kis fehér objektumról készült képeket, és úgy véli, a SpaceX kapszulája és a Hold kizárható, mint lehetséges magyarázat. Egy hosszabb érveléssel is előállt, hogy másokat is meggyőzön megfigyeléséről.

Ahhoz, hogy a buszméretű tárgy tudja tartani a lépést az ISS-szel, nagyjából 78 kilométer/másodperc sebességgel kellett haladnia. A videó egyik legérdekesebb pontja az, amikor a kamera ráközelít az ISS tempóját tartó kúp alakú valamire. Ezzel tulajdonképpen akaratlanul is jelezte a NASA, hogy tisztában van a szokatlan repülő tárgy jelenlétével.

„Ez most tényleg zavarba ejtő, hogy mi lehet. Tudom, hogy nem a SpaceX kapszulája, mert nem dokkolna vagy távozna, miközben éppen űrséta zajlik, mert az veszélyeztetné az űrhajósok biztonságát. Azt is tudom, hogy ez nem a Hold, mivel több mint 15 éve nézem ezt a kamerát, és sokszor láttam már a Holdat, sokkal nagyobb ennél” – állította Scott C. Waring.

„Ez a tárgy olyan alakú és színű, mint egy idegen űrhajó. Figyeljék meg, hogy hátrafelé lebeg, és távolról figyeli az űrhajósokat, akik űrsétát tesznek. Talán nem csak megfigyelni vannak ott, hanem vészhelyzet esetén segítséget nyújtani. Ha az űrséta rosszul sikerül, egy űrhajós meghalhat, mielőtt visszatérne az űrállomásra. Ezek az idegenek nyilvánvalóan nem próbálnak elrejtőzni, ugyanakkor nem is próbálják megijeszteni az űrhajósokat” – írta Waring a UFO Sightings Daily nevű blogján, amit a Daily Star szúrt ki.

Íme Waring teljes videója a különös észlelésről.